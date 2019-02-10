الدولار يرتفع في بنك قناة السويس ويتراجع في "أبوظبي الإسلامي"

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع سعر الدولار أمام الجنيه قرشين في بنك قناة السويس مع بداية تعاملات الأحد، بينما تراجع سعر الدولار 6 قروش للبيع في مصرف أبو ظبي الإسلامي و7 قروش للبيع، بينما استقر سعره في 8 بنوك أخرى مقارنة بمستواه مساء الخميس الماضي.

ورفع بنك قناة السويس سعر الدولار قرشين إلى 17.57 جنيه للشراء و17.67 جنيه للبيع.

وتراجع الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي، إلى 17.57 جنيه للشراء و17.67 جنيه للبيع.

بينما استقر سعر صرف العملة الأمريكية في بنوك الأهلي المصري والقاهرة ومصر والعربي الأفريقي والإسكندرية عند 17.55 جنيه للشراء، و17.65 جنيه للبيع.

كما استقر سعر الدولار في البنك التجاري الدولي عند 17.56 جنيه للشراء، و17.66 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول والبركة عند 17.57 جنيه للشراء، و17.67 جنيه للبيع.

وحافظ سعر العملة الأمريكية على مستواه في بنك التعمير والإسكان عند 17.59 جنيه للشراء، و17.69 جنيه للبيع.