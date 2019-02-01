بينها الريال السعودي.. أسعار العملات تتراجع أمام الجنيه في أسبوع

القاهرة – مصراوي:

تراجعت أسعار العملات الأجنبية والعربية أمام الجنيه خلال تعاملات الأسبوع الماضي، وفقًا لبيانات البنك الأهلي المصري.

وهبط سعر شراء الجنيه الإسترليني أمام العملة المحلية، خلال الأسبوع الماضي ليسجل أمس 23.06 جنيه للشراء و23.29 جنيه للبيع، مقابل 23.15 جنيه للشراء و23.43 جنيه للبيع.

تراجع سعر بيع اليورو أمام الجنيه خلال تعاملات الأسبوع الماضي إلى 20.38 جنيه مقابل 20.39 جنيه للبيع، بينما ارتفع سعر شراء اليورو أمام الجنيه، ليسجل أمس 20.20 جنيه مقابل 20.12 جنيه للشراء.

وهبط سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه، ليسجل أمس 58.08 جنيه للشراء و58.44 جنيه للبيع مقابل 58.64 جنيه للشراء و59 جنيهًا للبيع.

وتراجع سعر الريال السعودي أمام الجنيه خلال تعاملات الأسبوع، ليسجل اليوم 4.71 جنيه للشراء و4.73 جنيه للبيع، مقابل 4.76 جنيه للشراء، و4.78 جنيه للبيع.

كما تراجع سعر الدرهم الإماراتي إلى 4.79 جنيه للشراء و4.82 جنيه للبيع مقابل 4.84 جنيه للشراء و4.87 جنيه للبيع.

وهبط سعر الريال القطري أمام الجنيه، إلى 4.57 جنيه للشراء و4.86 جنيه للبيع، مقابل 4.62 جنيه للشراء و4.91 جنيه للبيع.