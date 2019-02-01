وزير التجارة: 2019 سيكون عام بدء التكامل مع دول أفريقيا

القاهرة – مصراوي:

قال عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، إن مصر حريصة على تعزيز علاقات التعاون مع مختلف المنظمات الدولية وعلى رأسها منظمة الأمم المتحدة، وتفعيل العمل المشترك لتنفيذ برامج تنموية شاملة بمصر ودول أفريقيا تخدم الاقتصاد المصرى والأفريقي، وتسهم في رفع مستويات المعيشة بدول القارة .

وأكد الوزير، أن عام 2019 سيكون عام بدء التكامل الاقتصادي المصري مع دول القارة الأفريقية، بحسب بيان من الوزارة اليوم الجمعة.

وعقد الوزير لقاءً موسعًا مع وفد منظمة الأمم المتحدة برئاسة فيرا سونجوي نائب الأمين العام للمنظمة والسكرتير التنفيذي للمفوضية الاقتصادية لأفريقيا.

وتناول اللقاء سبل تعزيز التعاون المشترك بين الوزارة والمنظمة فى مجالات تعزيز التجارة البينية الإفريقية والصحة والاتصالات وتوفير فرص العمل أمام الشباب والمرأة، بحضور نرمين أبو العطا مستشار وزير التجارة والصناعة، وأماني الوصال القائم بأعمال رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية.

وقال الوزير، إن تعزيز التعاون الاقتصادي مع دول أفريقيا يأتي على رأس أولويات الرئيس والحكومة والوزارة، خاصة في ظل ترأس مصر للاتحاد الافريقي بدءًا من فبراير حيث تعتبر مصر عام 2019 بداية لتحقيق انطلاقة في مستوى العلاقات المشتركة بين مختلف دول القارة السمراء.

وأضاف أن اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية AFcefta تقوم بدورٍ محورى في تحسين معدلات التبادل التجاري بين الدولة الأفريقية ، مشيرًا إلى أن الوزارة تبذل جهودًا حثيثة لدفع المفاوضات الخاصة بالتصديق على الاتفاقية.

وتسعى مصر من خلال ترأسها للاتحاد الأفريقي إلى عرض مطالب الدول الأفريقية على اللجنة الاقتصادية لأفريقيا التابعة للأمم المتحدة التي تتضمن توفير منصة الكترونية لتوفير المعلومات والمعرفة الخاصة بالتجارة والأسواق، بالإضافة إلى تقديم الدعم فيما يخص التجارة الالكترونية والتحول الرقمي للاقتصادات الأفريقية حتى تصبح جزءً من الثورة الصناعية الرابعة، فضلاً عن إجراء دراسات حول سبل تسويق سلاسل القيمة الإقليمية، بحسب الوزير.

ولفت نصار إلى أهمية تحقيق التكامل التجارى والصناعى بين دول القارة الإفريقية بهدف توسيع أسواقها وزيادة قدراتها الإنتاجية وتطوير قدراتها التصنيعية ، الأمر الذي سيتيح لدول القارة التكامل مع مختلف سلاسل القيمة العالمية والاستفادة من الأسواق المشتركة وجذب استثمارات جديدة فضلاً عن خلق فرص عمل لائقة، مشيراً إلى ضرورة تشجيع القطاع الخاص ليقوم بدور فعال في عملية التكامل بين الدول الأفريقية.

وأشار نصار إلى حرص الحكومة على تعزيز التعاون بين مصر ودول القارة الإفريقية فى مجال الرعاية الصحية من خلال توفير المستشفيات والأطباء والأدوية والخدمات الصحية بدول القارة.