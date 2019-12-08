رايز أب تعلن عن الفائزين في مسابقة " Pitch by the Pyramid"

القاهرة- مصراوي:

أعلنت قمة رايز أب عن الفائزين في أول مسابقة إقليمية متعددة المراحل لتقديم الأفكار، " Pitch by the Pyramids" والتي أقيمت عند أهرامات الجيزة في الثامن من ديسمبر، بالتزامن مع قمة رايز أب 2019. وحصلت شركة Yanzo وهو مساعد شخصي بالطلب من دبي على جائزة تصويت الجمهور على جائزة قدرها 60 ألف دولار، وفازت شركة PayNas وهي منصة وسحابة لإدارة الموارد البشرية والمدفوعات من القاهرة بالجائزة الثانية وقدرها 50 ألف دولار من مؤسسات تمويل الشركات في المراحل المبكرة وبرامج دعم الشركات الناشئة 500 Startups وفقاً لإجراءات العناية الواجبة

أما شركتا Receet وهي منصة لتطبيق للايصالات الرقمية عبر الهاتف المحمول من رام الله، و CloudSale وهي منصة لنظام المشتريات الإلكترونية للشركات الصغيرة والمتوسطة من بيروت، فقد حصلتا على تذاكر "VIP" لحضور دبي إكسبو 2020 مقدمة من شركة ساب مصر، بالإضافة إلى حصولهم على إيجار مكتبي لمدة سنة في دبي من المنطقة الحرة بمطار دبي (دافزا) بينما حصلت شركة Amjad التي تقدم خدمات إلكترونية لإدارة الطاقة من القاهرة على تذكرة "VIP" لحضور دبي إكسبو 2020 والتي قدمتها شركة ساب مصر، وحصلت 10 شركات أخرى على دعوات للحضور دبي إكسبو 2020. وحصلت كل الشركات المشاركة في المسابقة على مشتريات مجانية بقيمة 2000 دولار من خدمات أمازون للحوسبة السحابية.

وضمت لجنة التحكيم كلاً من حسن حيدر، شريك في مؤسسة 500 Startups، وأنسي ساويرس، الشريك الإداري H.O.F Capital، وكامران إلاهيان رئيس وشريك مؤسس لشركة Global Catalyst Partners، وكريم بشارة شريك مؤسس Accelero Capital، وحنان عبد المجيد مؤسس ورئيس مجلس إدارة Kamelizer.

وصرح محمد جعفر الشريك المؤسس لـ Yanzo الشركة الفائزة بالمركز الأول: "لا يمكن أن نصف شعورنا تجاه التقدير الذي حصلنا عليه بعد المجهود الكبير الذي بذلناه، ولا يزال الطريق طويلا أمامنا. أود أن أشكر رايز أب والجميع على منحنا هذه الفرصة".

وقالت دينا التيتي، نائب رئيس تطوير الأعمال في شركة Receet إحدى الشركات الفائزة: "نحن سعداء للغاية برضا المستخدمين عن منتجنا، وهو ما يعني أننا نسير على الطريق الصحيح. كلنا حماس لإحداث ثورة في السوق وتغيير العالم."

أما عبدالحميد شرارة، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لرايز أب، فقال: " إن مسابقة تقديم الأفكار عند الأهرامات " Pitch by the Pyramids " مفهوم كنا نتطلع إليه منذ سنين، واليوم أخيراً بدأنا نجني ثمار هذا الحدث الهام. كما بدأ الأمر بحلم أن نربط ابتكار العصور القديمة بابتكارات المستقبل، من بين ١٠٠٠ متقدم للمسابقة، شاركت ١٣٩ شركة ناشئة، وعرضت ١٤ شركة منها أفكارها هنا اليوم."

وتضمنت المسابقة المتأهلين من 7 مدن للشركات الناشئة في مختلف المناطق في الشرق الأوسط وأفريقيا للوصول للحدث النهائي، وقام الشركاء الإقليميون من كل مدينة، وهم شركة كوجيت لمساحات العمل الجماعي في تونس، وومضة في دبي، وسوشيال أند تيك في عمان ورام الله، وشركة سبيس في الرياض، وشرك ستارت أب جريند في بيروت، بتنظيم تصفيات للشركات المشاركة وتم اختيار الشركات الأفضل والأكثر ابتكارية للوصول للحدث النهائي الذي أقيم في القاهرة.

وقبل الحدث النهائي الذي أقيم اليوم الأحد 8 ديسمبر، تم تعيين خبير لتقديم الاستشارة لكل الشركات الناشئة التي وصلت للمرحلة النهائية في مجال عملها من أجل دعم نمو تلك الشركات خلال المسابقة، وقامت الشركات المشاركة في المسابقة بتقديم أفكارها أمام عدد من المدعوين، بما في ذلك شركات رأس المال والمستثمرين، بالإضافة إلى حضور إعلامي مكثف، الأمر الذي ضمن ظهور أفكار تلك الشركات في أكبر عدد من الوسائل الإعلامية من أجل أنشطة الأعمال القادمة.

جدير بالذكر أن فعاليات قمة "رايز أب" أقيمت في الفترة من 5 إلى 7 ديسمبر، وتناولت العديد من المواضيع بما في ذلك التكنولوجية ورأس المال والابتكار والنمو، وخلال الأيام الثلاثة التي أقيمت فيها القمة، شهدت حضور 8200 مشاركاً و290 شركة ناشئة و200 ورشة عمل و400 مستثمراً، وأكثر من 300 متحدثاً.