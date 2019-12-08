رايز أب وجيمناي انتربرايزس أفريقيا تتحدان من أجل هضبة الأهرامات بالجيزة حتى 2022

القاهرة- مصراوي:

أعلنت كل من شركة جيمناي انتربرايزس أفريقيا، من إحدى شركات مجموعة أوراسكوم، ورايز أب، المؤسسة الرائدة فى ربط الشركات الناشئة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالموارد الإقليمية والدولية، عن توقيع عقد شراكة لمدة ٣ سنوات لتصبح هضبة الأهرامات المقر الرسمي لقمة رايز أب السنوية ومسابقة "Pitch by the Pyramids" تحت سفح الأهرامات حتى ديسمبر ٢٠٢٢.

تم الإعلان عن هذه الشراكة خلال الدورة الأولى من مسابقة Pitch by the Pyramids ، وهي أحدث برامج رايز أب الرائدة. وقام بالإعلان المهندس عدلي توما، العضو المنتدب شركة جيمناي انتربرايزس أفريقيا نيابةً عن المهندس نجيب ساويرس، رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لأوراسكوم للإستثمار القابضة، وعبد الحميد شرارة، المؤسس الشريك والرئيس التنفيذي لرايز أب.

عبر هذه الاتفاقية، تسعى كلا الشركتين إلى دعم وتمكين مناخ الأعمال الناشئة وريادة الأعمال، وضمان مستقبل مستدام عبر الوصول إلى المواهب المحلية والابتكار لدى الشباب الصغار.

هذه الشراكة ستفعل قيام رايز أب وشركة جيمناي انتربرايزس أفريقيا بتطوير مراكز للابتكار في المقر وغيرها من الشركات المملوكة لأوراسكوم. بينما تحصل رايز أب على حقوق حصرية في كل الفعاليات والأنشطة المرتبطة بريادة الأعمال.

وشهدت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي مراسم توقيع الاتفاقية، وصرحت: "أنا فخورة باختيار رايز أب لهذا الموقع، نحن نقف بجوار الأهرامات التي تعد رمزا للحضارة والابتكار. هذه منصة ممتازة حيث رأينا من خلالها تجمع العديد من الشباب والمؤسسات الدولية والقطاع الخاص وبنوك الاستثمار تحت سقف واحد. هذه المنصة هي الطريق الصحيح لربط المناخ الأعمال وضمان أن رواد الأعمال يحصلون على البيئة الداعمة المناسبة التي تمكنهم من النمو، لأنهم هم المستقبل، وسوف يظلون المساهم الرئيسي في نمونا المستدام".

وقال المهندس نجيب ساويرس رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لأوراسكوم للإستثمار القابضة. ”أنا سعيد بالإعلان عن الشراكة الاستراتيجية بين شركة جيمناي انتربرايزس أفريقيا و رايز أب كي يقوموا بنقل القمة وكل أنشطتها إلى بلاتو الأهرامات. سوف نعمل معاً كي يصبح مقر الأهرامات نقطة التقاء التاريخ بالمستقبل، والمكان الذي تندمج فيه الثقافة بالتكنولوجيا وريادة الأعمال. نحن متأكدون أن هذه الشراكة سوف تنتج جيلاً يمتلك من الإنجازات مثل ما قدمه أجدادنا الفراعنة.“

وعلق المهندس عدلي توما، العضو المنتدب لشركة جيمناي انتربرايزس أفريقيا : "لا تهدف هذه الشراكة الاستراتيجية فقط إلى تغيير مكان انعقاد القمة، بل لإنشاء منصة جديدة والتي من شأنها أن تقود شبابنا إلى الابتكار المستوحى من أسلافنا ، الفراعنة ، وهم أوائل رواد الأعمال في التاريخ. نحن فخورون بالتعاون المثمر مع رايز أب."

وقال عبد الحميد شرارة، المؤسس الشريك والرئيس التنفيذي لرايز أب: ”هذه الشراكة تقربنا أكثر من تحقيق رؤيتنا، حيث نقوم ببناء جسور تربط رواد الأعمال بأكثر الموارد المهمة فى مصر والمنطقة ككل. إنه من دواعي سرورنا أن نقف اليوم هنا ونحظى بدعم مثل هذه المنظمة المحترمة.“

وتمهد هذه الشراكة الطريق لعلاقة مثمرة حيث تمتلك كلتا المؤسستين المؤهلات لتصبحا من اللاعبين الأساسيين فى تشكيل حياة السكان لمستقبل أفضل.