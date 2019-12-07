أكثر الكلمات إنتشاراً

هجوم فلوريدا التعديل الوزاري سد النهضة أسعار الذهب الطقس عزل ترامب

أفريكسيم بنك: مليار دولار لبعض الدول الأفريقية لحمايتها من اتفاقية التجارة الحرة

04:42 م السبت 07 ديسمبر 2019
أفريكسيم بنك: مليار دولار لبعض الدول الأفريقية لحمايتها من اتفاقية التجارة الحرة

مقر أفريكسيم بنك في القاهرة

كتبت- منال المصري:

قال عمرو كامل، نائب رئيس البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد "أفريكسيم بنك" إن البنك وافق على إتاحة مليار دولار من إجمالي تمويلات 5 مليارات دولار في إطار برنامج لدعم بعض الدول الأفريقية الضعيفة التي قد تتأثر سلبا باتفاقية التجارة الحرة الأفريقية.

وأشار في تصريحات خاصة لـ "مصراوي" إلى أن هناك بعض مؤسسات التمويل الدولية مثل البنك الدولي والتنمية الأفريقي ستشارك في إتاحة تسهيلات لدعم صناعات الدول الأفريقية الضعيفة من عدم قدرتها على المنافسة بعد تفعيل اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية كفترة انتقالية لحماية اقتصادات هذه الدول.

وأعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي، في يوليو الماضي، بدء سريان اتفاقية التجارة الحرة بين الدول الأفريقية، خلال افتتاح القمة الاستثنائية للاتحاد الإفريقي في نيامي عاصمة النيجر والتي تستهدف تسهيل الحركة التجارية بين الدول الأفريقية الموقعة عليها.

وأشار كامل إلى أن هناك العديد من البرامج المقدمة من البنك لإنجاح اتفاقية التجارة الحرة الإفريقية مثل منصة الربط الإلكتروني بين البنوك في الدول الإفريقية من خلال النظام الإقليمي للمقاصة والمدفوعات والتسويات.

وأشار إلى أن هذا الربط الإلكتروني بين البنوك بالدول الأفريقية سيكون له دورًا في دعم وتطوير العلاقات الاقتصادية بين الدول الأفريقية، كما يسهم في تسهيل عمليات تحويل الأموال وزيادة التبادل التجاري بين الدول الإفريقية.

اتفاقية التجارة الحرة البنك الأفريقي أفريكسيم بنك
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

المزيد
المزيد

إعلان

إعلان

  • عاجل:مباشر بريميرليج.. بورنموث 0 - 2 ليفربول.. صلاح يصنع وكيتا يسجل