أفريكسيم بنك: مليار دولار لبعض الدول الأفريقية لحمايتها من اتفاقية التجارة الحرة

كتبت- منال المصري:

قال عمرو كامل، نائب رئيس البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد "أفريكسيم بنك" إن البنك وافق على إتاحة مليار دولار من إجمالي تمويلات 5 مليارات دولار في إطار برنامج لدعم بعض الدول الأفريقية الضعيفة التي قد تتأثر سلبا باتفاقية التجارة الحرة الأفريقية.

وأشار في تصريحات خاصة لـ "مصراوي" إلى أن هناك بعض مؤسسات التمويل الدولية مثل البنك الدولي والتنمية الأفريقي ستشارك في إتاحة تسهيلات لدعم صناعات الدول الأفريقية الضعيفة من عدم قدرتها على المنافسة بعد تفعيل اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية كفترة انتقالية لحماية اقتصادات هذه الدول.

وأعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي، في يوليو الماضي، بدء سريان اتفاقية التجارة الحرة بين الدول الأفريقية، خلال افتتاح القمة الاستثنائية للاتحاد الإفريقي في نيامي عاصمة النيجر والتي تستهدف تسهيل الحركة التجارية بين الدول الأفريقية الموقعة عليها.

وأشار كامل إلى أن هناك العديد من البرامج المقدمة من البنك لإنجاح اتفاقية التجارة الحرة الإفريقية مثل منصة الربط الإلكتروني بين البنوك في الدول الإفريقية من خلال النظام الإقليمي للمقاصة والمدفوعات والتسويات.

وأشار إلى أن هذا الربط الإلكتروني بين البنوك بالدول الأفريقية سيكون له دورًا في دعم وتطوير العلاقات الاقتصادية بين الدول الأفريقية، كما يسهم في تسهيل عمليات تحويل الأموال وزيادة التبادل التجاري بين الدول الإفريقية.