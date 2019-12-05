أكبر حصيلة أولية لاكتتاب في العالم.. أرامكو السعودية تجمع 25.6 مليار دولار

القاهرة - مصراوي:

بات طرح شركة أرامكو النفطية السعودية الأكبر في العالم بعدما جمع 25.6 مليار دولار، بحسب ما نقلته صحيفة عكاظ السعودية.

وأشارت الصحيفة إلى أن إجمالي الطلبات في الاكتتاب بلغت 446 مليار ريال سعودي.

وذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية أن تلك الأرقام الخاصة بطلبات الاكتتاب تعتبر الأكبر في التاريخ.

جاء ذلك ليؤكد ما ذكرته وكالة رويترز، بأن الطرح الأولي لعملاق النفط سيكون الأكبر في التاريخ، لكنه سيظل أقل بفارق كبير عن القيمة الشاهقة البالغة تريليوني دولار التي طالما سعى إليها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وقررت أرامكو -وفقًا لما أوردته وكالة رويترز- تسعير طرحها العام الأولي عند 32 ريالا (8.53 دولار) للسهم وهو الحد الأعلى لنطاقه الاسترشادي، وذلك بحسب ثلاثة مصادر مطلعة على القرار، لتجمع 25.6 مليار دولار وتتفوق على الإدراج القياسي لمجموعة علي بابا الصينية في سوق نيويورك الذي بلغت قيمته 25 مليار دولار في 2014.

وعند ذلك المستوى، تكون القيمة السوقية لأرامكو عند 1.7 تريليون دولار، مما يجعلها تتخطي أبل بفارق مريح لتصبح أكبر شركة مدرجة في العالم من حيث القيمة. لكن الإدراج، الذي من المتوقع أن يتم في وقت لاحق هذا الشهر في بورصة الرياض، بعيد كل البعد عن حفاوة الاستقبال التي كان يتصورها ولي العهد في البداية.

ووفقًا لرويترز؛ اعتمدت أرامكو السعودية على مستثمرين محليين واقليميين لبيع حصة 1.5 بالمئة بعد اهتمام فاتر من الخارج حتى مع التقدير المنخفض لقيمة الشركة البالغ 1.7 تريليون دولار.