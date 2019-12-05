انطلاق قمة "رايز أب" السابعة لريادة الأعمال بالجامعة الأمريكية

كتبت- ياسمين سليم:

تصوير- أحمد ترانة

انطلقت اليوم الخميس فاعليات قمة "رايز أب" السابعة، أكبر ملتقى لريادة الأعمال بالشرق الوسط، وذلك لأول مرة بمقر الجامعة الأمريكية بالتجمع الخامس.

وتقام القمة خلال الفترة من 5 إلى 7 ديسمبر الجاري، وتهدف لتوصيل الشركات الناشئة في الشرق الأوسط بمعظم الموارد ذات صلة في جميع أنحاء العالم.

وتستضيف قمة "رايز أب" أكثر من 17 مسابقة، و180 شركة ناشئة عارضة، و400 مستثمر، فضلا عن أكثر من 200 ورشة عمل، وأحاديث ملهمة، وحلقات النقاش من 300 متحدث من حول العالم.

وتضم القمة هذ العام شخصيات بارزة في عالم ريادة الأعمال في منطقة الشرق الأوسط.

وتخصص "رايز أب" هذا العام على عدة محاور رئيسية تشمل كافة الأحداث الخاصة المستضافة على مدار الأيام الثلاثة للقمة، وهم محور "FIN TECH"، ومحور التقنية الناشئة.

وستتم مناقشة هذه المحاور من خلال مشاركة عددا من الشركات الرائدة من الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مثل فيس بوك، ومايكروسوفت، وأي بي أم، ونستلة.

وقال عبد الحميد شرارة، مؤسس رايز أب: "نحن فخورون بأننا في الجامعة الأمريكية بالقاهرة الجديدة، لقد كنا بحاجة إلى مساحة أكبر ودعم أكبر مع تطور القمة، لذلك كان علينا أن نعقد القمة في هذا المكان الكبير" .

وخلال الحفل قال فرانسيس ريتشياردوني، رئيس الجامعة الأمريكية بالقاهرة، سعد جدا بانعقاد القمة هنا، هناك دائما شيئ جاذب في مصر، فمنذ كنا صغار ندرس التاريخ المصري في المدرسة وأنا مغرم بمصر.

وأضاف: "طلب مني أن اتحدث عن رحلتي للنمو بما أن القمة عنوانها رحلة للنمو، والحقيقة أن حياتي كانت كلها تغيير ونمو".

وتابع: "عملت في وظائف عديدة تعلمت لغات مختلفة، قرأت عن ثقافات عديدة، وكلها أشياء قادتني للتطور".

وقال إن مصر لديها دائما قدرة على النمو، لكن النمو يحتاج بالتغيير.

ومن المقرر أن تستمر فاعليات القمة على مدار اليومين المقبلين.