"الإسلامية للتجارة": مولنا أنشطة بمصر بقيمة 10.5 مليار دولار في 12 عاما

كتبت- منال المصري:

أعلنت المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، وعضو مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، عن قيامها بأنشطة لتمويل التجارة التي بلغت 50 مليار دولار في أكثر من 750 برنامجا بالدول الأعضاء، على مدار الـ12 عاما الماضية منذ انشاء المؤسسة عام 2008، منها 10.5 مليارات دولار في مصر.

وبحسب بيان للمؤسسة اليوم الخميس، جاء ذلك خلال المنتدى الأول لشركاء المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة والذي عقد اليوم بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، بحضور عدد من الوزراء من الدول الأعضاء وشركاء المؤسسة من البنوك والقطاع الخاص والمؤسسات المالية.

وقال هاني سالم سنبل، الرئيس التنفيذى للمؤسسة الإسلامية لتمويل التجارة "المؤسسة وفرت تمويلا للتجارة بقيمة 50 مليار دولار في أكثر من 750 برنامجا لتمويل الدول الأعضاء في مجموعة البنك الإسلامية للتنمية، سواء كانت الهيئات السيادية أو العامة أو الحكومية ذات الصلة والمؤسسات المالية والبنوك والقطاع الخاص والشركات الصغيرة والمتوسطة".

وأضاف أن المبلغ الإجمالي المتراكم لتمويل التجارة منذ إنشاء البنك الإسلامي للتنمية وصل بذلك إلى 72 مليار دولار.