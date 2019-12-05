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البورصة تواصل ارتفاعها مع بداية تعاملات اليوم

10:38 ص الخميس 05 ديسمبر 2019
البورصة تواصل ارتفاعها مع بداية تعاملات اليوم

البورصة

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.38%، مع بداية تعاملات اليوم الخميس، إلى مستوى 13687 نقطة.

كما صعد مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.15%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.26%.

وكان مؤشر البورصة الرئيسي EGX30 أغلق على ارتفاع خلال جلسة أمس الأربعاء بنسبة 1.2%، مدفوعا بمشتريات عربية وأجنبية.

البورصة مؤشرات البورصة السندات والاسهم سوق الاوراق المالية

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