البورصة تواصل ارتفاعها مع بداية تعاملات اليوم

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.38%، مع بداية تعاملات اليوم الخميس، إلى مستوى 13687 نقطة.

كما صعد مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.15%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.26%.

وكان مؤشر البورصة الرئيسي EGX30 أغلق على ارتفاع خلال جلسة أمس الأربعاء بنسبة 1.2%، مدفوعا بمشتريات عربية وأجنبية.