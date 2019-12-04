"اتصالات مصر" توقع اتفاقية مع "العاصمة الإدارية" لتقديم خدمات المدن الذكية

كتب- علاء حجاج:

وقعت شركة اتصالات مصر، عقد اتفاقية مع العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية بعد فوزها بمناقصة توريد وتنفيذ وتشغيل أنظمة إدارة المدينة بالعاصمة الإدارية الجديدة لتوفير وتقديم الخدمات التكنولوجية والدعم الفني داخل العاصمة الجديدة.

وقالت اتصالات مصر، في بيان لها اليوم الأربعاء، إن العقد يتضمن توريد وتركيب حلول متكاملة لتحويل خدمات المدينة لخدمات مميكنة وذكية، إلى جانب إنشاء مركز الإدارة والتحكم.

وأضافت الشركة أن هذه الاتفاقية تأتي في إطار تعاونها مع كبرى الشركات العالمية، والتي تعمل على تلبية متطلبات المواطنين وتقديم أفضل خدمة لهم مع الحفاظ على موارد الدولة.

ووقع الاتفاقية خالد زيان الرئيس التنفيذي لقطاع الأعمال بشركة اتصالات مصر، واللواء مجدي أمين من شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية.

وقال أحمد زكي عابدين رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية، إن العاصمة الإدارية الجديدة تعد من أهم نماذج تطبيق الخدمات التكنولوجية كونها أول مدينة يتم تخطيطها وبنائها على أسس المدن الذكية.

وأضاف أن تلك المناقصة تأتي ضمن المرحلة الأولى من المشروع والتي تنافست عليها نحو ١٥ شركة محلية وأجنبية، وفازت بها اتصالات مصر لتكون المشغل الأمثل لتقديم حلول وخدمات تكنولوجية، حيث يمثل اختيارها إضافة للمشروع من حيث توفير أعلى مستوى من الكفاءة وأحدث التطبيقات التكنولوجية.

وذكر عابدين أن ذلك جاء تماشيا مع استراتيجية شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية لتزويدها بأحدث النظم التكنولوجية لإدارة المدن الذكية المتكاملة، بما يدعم استراتيجية البلاد في التحول الرقمي، التي تصب في مصلحة قاطني العاصمة الادارية، من خلال توفير كافة الخدمات اليومية بسهولة ويسر.

وقال خالد زيان الرئيس التنفيذي لقطاع الأعمال بشركة اتصالات مصر، إن هذه الاتفاقية تضمنت توريد وتركيب حلول متكاملة لتحويل خدمات المدينة- من كهرباء ومياه وغاز واصطفاف وإضاءة طرق ولوحات إعلانية وإدارة المخلفات- إلى خدمات مميكنة وذكية، فضلا عن توفير تطبيقات فرق العمل والمواطنين بالتعاون مع شركة "Honeywell".

وبحسب البيان، ستعمل تقنيات شركة هانيويل على تشغيل أنظمة الإدارة المتقدمة لمواقف السيارات والمرافق الذكية التي تستخدم في خدمات الكهرباء والمياه والغاز في العاصمة الإدارية الجديدة.

كما يتضمن المشروع أنظمة الإضاءة المتصلة في الشوارع والعدادات وخدمات مراقبة الشبكة الذكية التي ستتكامل مع إدارة اللافتات الرقمية وفواتير المرافق وغيرها من النظم المالية، وفقا للبيان.

وقالت اتصالات مصر، إنها تعمل على تقديم الإشارات الرقمية لتوجيه مرتادي المدينة إلى أماكن الانتظار الشاغرة، بالإضافة إلى توفير شاشات عرض فيديو "Video Wall" للتعرف على جميع تفاصيل الأعطال وطلبات الصيانة والشكاوى وتقديم التقارير الخاصة بالصيانة المطلوبة وفقا لتلك الأعطال بالتعاون مع شركة إم تي أي للحلول الهندسية.

كما تقوم الشركة بتقديم النظم الرقمية للتحكم متمثلة في وحدة تحكم المشغل المتكامل والتي تعمل على اكتشاف الأعطال وأنواعها وأسبابها، إلى جانب مراقبة وإدارة حسابات ومديونات المواطنين، واكتشاف التسريبات والتلاعب والتحكم في تشغيل وإيقاف الخدمات، بالإضافة إلى التواصل مع المواطنين لتلقي الشكاوي، والرد على الاستفسارات بالتعاون مع شركة "ALKAN" للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بحسب البيان.