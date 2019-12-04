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ملتقى النهر والبحر.. ماذا تعرف عن فندق اللسان برأس البر؟ (فيديوجراف)

12:05 م الأربعاء 04 ديسمبر 2019
ملتقى النهر والبحر.. ماذا تعرف عن فندق اللسان برأس البر؟ (فيديوجراف)

فندق اللسان

كتبت- شيماء حفظي:

افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس، فندق "شتيجنرجر" اللسان، التابع للشركة القابضة للسياحة والفنادق، وهو أول فندق 5 نجوم بمنطقة الدلتا بمدينة رأس البر.

وطورت الشركة الألمانية الفندق، باستثمارات بلغت 360 مليون جنيه، وتصل طاقته الاستيعابية 153 غرفة وجناح ويحتوي على 5 أدوار.

ويشرح الفيديوجراف، أبرز المعلومات عن الفندق.

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