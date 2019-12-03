مصادر: رامي أبوالنجا مرشحا لمنصب نائب محافظ البنك المركزي خلفا للبنى هلال

كتبت- منال المصري:

قالت مصادر مصرفية إن رامي أبو النجا وكيل محافظ البنك المركزي لأسواق النقد والعلاقات الخارجية مرشحا لتولي منصب نائب محافظ البنك المركزي خلفاء للبنى هلال.

وأشارت المصادر إلى أن لبنى هلال تتجه لتقديم استقالتها من منصبها بالمركزي لترشحيها لمنصب كبير.

وأضافت المصادر أن جمال نجم نائب المحافظ سيظل في منصبه على منصبه في تشكيل مجلس الإدارة الجديد الذي سيتم الإعلان عنه قريبا .

وتولت لبنى هلال منصب نائب محافظ البنك المركزي في عام 2015، في عهد طارق عامر محافظ البنك المركزي كما شاركت في برنامج خطة إصلاح الجهاز المصرفي في عهد فاروق العقدة محافظ البنكً المركزي السابق .

ولدت لبنى محمد هلال في ألمانيا في يونيو 1961، وحصلت على الشهادة الثانوية في مصر والتحقت بالجامعة الأمريكية في القاهرة، وحصلت على درجة البكالوريوس في العلوم السياسية عام 1983، و حصلت على درجة الماجستير في الاقتصاد بعد عدة سنوات.

وصنفت «هلال» في 2017، في قائمة: «النساء الأقوى في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا»، إذ احتلت المركز الثاني ضمن 100 سيدة، بالإضافة إلى أنها حصلت على المركز الثاني، في قائمة «فوربس» بعنوان «أقوى سيدات عربيات»، في 2016.

ويطلق على لبنى هلال «سيدة المناصب»، لأنها استطاعت أن تشغل الكثير من المناصب الهامة، التي منحتها خبرات عديدة، إذ أنها بدأت حياتها العملية في قطاع البنوك وبنوك الاستثمار المتخصصة، كما عملت في بنوك «العربي الأفريقي، والمصري الأمريكي»، والمجموعة المالية المصرية «هيرمس»، وظلت تنجح وتصل إلى العديد من المناصب في أماكن مختلفة، إلى أن تبوأت منصب نائب محافظ البنك المركزي المصري.

يتولى رامى أبو النجا الإشراف وإدارة محفظة الاستثمارات الدولية وإدارة احتياطى النقد الأجنبى من حيث وضع السياسة الاستثمارية ووضع سياسات استقرار النقد والمشاركة فى وضع التعليمات الرقابية المنظمة لسوق النقد الأجنبى فى مصر وكذلك التفاوض مع المؤسسات المالية والبنوك الأجنبية والمركزية الأخرى لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية وبحث سبل التمويل المختلفة والتواصل مع مؤسسات التصنيف الائتمانى والإشراف على تنفيذ السياسة النقدية من خلال ادارة السيولة المحلية وعمليات السوق المفتوحة.

كما يندرج تحت مسئولياته الإشراف على متابعة التطورات فى اسواق النقد والمال المحلية والدولية وإقرار المنتجات التى تطرحها البنوك العاملة فى السوق المحلى والمساهمة فى متابعة تنفيذ برنامج الاصلاح الاقتصادى وشارك السيد رامى فى المفاوضات مع صندوق النقد الدولى، ومسئوليته عن انتظام برنامج الصندوق وتوافقه مع متطلبات البنك المركزى والاقتصاد المصرى، وأخيرا إدارة المشاريع والمبادرات الخاصة بتطوير وتنمية البنية التحتية لأسواق النقد والمال المحلية.

وانضم رامى أبو النجا إلى البنك المركزى المصرى فى عام 2005 كمدير لمحفظة الاستثمارات القصيرة الأجل بإدارة الاحتياطى النقدى ورئيس إدارة السوق المحلى بقطاع العلاقات والاستثمارات الخارجية حتى عام 2014 حيث تم منحه منصب رئيس ادارة الاحتياطى الأجنبى وإدارة الخزانة والتداول ثم تم ترقية رامى أبو النجا فى 2016 إلى منصب وكيل محافظ مساعد لقطاع الأسواق وأخيرا وكيل المحافظ لقطاع الأسواق وقد كان ذلك لدوره فى إنجاح تنفيذ السياسة النقدية على مستوى الأسواق والبنوك ونجاحه فى تدبير وتوفير ما يقرب من 100 مليار دولار احتياجات الاقتصاد المصرى بدون اضطراب وبانتظام فى ظل تحديات كبرى.

ولدى رامى أبو النجا خبرة أكثر من 15 سنة فى القطاع المصرفى حيث قد عمل بقطاع الخزانة والتداول بالبنك التجارى الدولى CIB قبل انضمامه الى البنك المركزى المصرى.

وجدير بالذكر أن رامى أبو النجا هو خريج الجامعة الأمريكية بالقاهرة تخصص إدارة أعمال واقتصاد وحاصل على درجة الماجستير فى التمويل من جامعة سيتى بالمملكة المتحدة، وقد حصل على العديد من الدورات التدريبية والشهادات المعتمدة من مؤسسات دولية مختلفة كالبنك الدولى، البنك الفيدرالى الأمريكى، البنك المركزى الألمانى وجهات أخرى متعددة.