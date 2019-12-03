قطاع الأعمال العام تعلن تفاصيل تحولها الرقمي بمعرض كايرو أي سي تي

كتب-علاء حجاج:

أعلنت وزارة قطاع الأعمال العام خلال إحدى جلسات المعرض والمؤتمر الدولي للتتكنولوجيا "كايرو آي سي تي"، التفاصيل الكاملة لخطة تحولها الرقمي.

وقال أحمد مسعود، مدير مشروع التحول الرقمي بوزارة قطاع الأعمال العام، إن الوزارة تستهدف أن يعرف العامل تفاصيل الإنتاج وتكلفته وهو ما تطلب تقسيم الشركات إلى قطاعات وتم تحديد النماذج التي سيتم العمل عليها مثل التصنيع والموارد البشرية والمخازن وهي خطة ERP التي نفذتها الوزارة.

وأضاف أن قطاع الأعمال العام يسبق كل قطاعات ووزارات الدولة لتطبيق خطة الـ ERP.

وتابع: "نفذت الوزارة خطتها بأكثر من 1200 موظف وتم إعداد ورش عمل للاستماع إلى مشاكل العمال داخل الشركات".

وقال إن مكتب برايس وتر هاوس أعد مناقصة تشمل 60 شركة وتم طرحها بين شركات التطوير التكنولوجي.

وبحسب المهندسة هدى منصور، العضو المنتدب لشركة "SAP"، فإن العام الماضي قررت الشركة النمو في مصر ومضاعفة استثماراتها والوصول بها إلى 3 أضعاف.

وبحسب أحمد عبد اللطيف، المدير الإقليمي لشركة مايكروسوفت، فإن وزير قطاع الأعمال له رؤية منذ العام الماضي لايجاد نقطة مركزية تسهل الإطلاع على أوضاع الشركات المالية والاستثمارية.

واكد ان مايكروسوفت موجودة في مصر منذ 22 عامًا، وبالتالي بدأنا في أواخر التسعينات ميكنة الخدمات.

وأضاف أن دور مايكروسوفت في تحول قطاع الأعمال العام يتمثل في فوز الشركة بتحويل 4 شركات قابضة.

وقال أسامة قعدان، نائب رئيس شركة فايبر مصر، إن الشركة بخلاف التحول الرقمي لقطاع الأعمال العام شاركت في البنية الأساسية لتطوير التعليم.

وقال المهندس إيهاب سعد رئيس قطاع الاتصالات بشركة وادي النيل، إن الشركة أطلعت على دراسة موسعة لقطاع الأعمال العام لتحقيق أعلى مستوى من تدريب الكوادر ورفع الكفاءة ومنها كيفية تأسيس الموارد البشرية وإعداد النماذج المالية.

وأضاف أن استراتيجية شركة وادي النيل التي بدأت عام 1998 لدعم جميع الوزارات وقامت بعمل جميع مراكز الاتصال في المستشفيات وكذلك وسائل الاتصال في هيئة الإسعاف.