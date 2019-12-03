الضرائب تتصالح في 1310 ملفات بضريبة الدخل بقيمة 509 ملايين جنيه

كتب- مصطفى عيد:

قال سيد عبد الجواد رئيس الإدارة المركزية لمكافحة التهرب الضريبي بضرائب الدخل، إن قطاع مكافحة التهرب الضريبي تصالح خلال أول 10 أشهر من 2019 في 1310 ملفات بضريبة الدخل بإجمالي مبلغ 508.5 مليون جنيه، بحسب بيان من مصلحة الضرائب اليوم الثلاثاء.

وأضاف عبد الجواد أنه تمت إحالة 1136 ملفا للنيابة المختصة للتحقيق وذلك عن المبالغ المسقطة والتي تقدر بمبلغ 23 مليار جنيه، وتم عمل إذن رفع الدعوى العمومية لعدد 561 ملفا، بإجمالي ضريبة مستحقة 360.2 مليون جنيه.

وبحسب البيان، أكد عبد العظيم حسين رئيس مصلحة الضرائب، أن المصلحة تعمل جاهدة للحد من حالات التهرب الضريبي، والحفاظ على أموال الخزانة العامة وتكثيف الجهود المبذولة لضبط وتوسيع المجتمع الضريبي.

وقال حسين إن مصلحة الضرائب لن تتوانى عن متابعة وملاحقة كل من لم يلتزم بسداد مستحقات الدولة وتطبيق أحكام القانون، حيث أن التهرب الضريبي جريمة من الجرائم المخلة بالشرف والأمانة وفقا لأحكام القانون.

وأضاف أن هناك تنسيقا في العمل بين قطاعي المكافحة بكل من ضرائب الدخل وضريبة القيمة المضافة، حيث أن هناك لجنة تعاون مشتركة بين القطاعين لبحث حالات التهرب الضريبي.

كما أن هناك تعاونا وتنسيقا بين المصلحة ومباحث التهرب من الضرائب والرسوم، حيث تم توفير أماكن في عدد من المحافظات بمقرات المصلحة لمباحث التهرب والرسوم، بحيث تتعاون مع مأمور المكافحة في عمليات جمع المعلومات والاتصال وبحث الحالات، وفقا لرئيس المصلحة.

وأشار حسين إلى أن هذه الجهود تأتي في اطار حرص وزارة المالية على المحافظة على حقوق الخزانة العامة من الضرائب والرسوم، وتنفيذا لتعليمات وزير المالية باستيداء حقوق الخزانة العامة للدولة بما يسهم في التنفيذ الأمثل لبرامج وخطط الحكومة خاصة ما يتعلق بالإصلاحات الضريبية.

وأوضح أن التهرب الضريبي يؤثر على الاقتصاد، كما أن الدولة تصرف جزءا كبيرا من ميزانيتها على الدعم والمشروعات التنموية مما يتطلب زيادة الحصيلة، وحتى لا يزيد عجز الموازنة.