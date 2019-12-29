إكسون موبيل تنقل مقرها الرئيسي بالقاهرة إلى "كايرو فستيفال سيتي"

وقعت مجموعة الفطيم العقارية، عقدا لبيع مبنى إداري لشركة "إكسون موبيل -مصر"، العاملة في قطاع البترول، وذلك لنقل مقرها الرئيسي بالقاهرة إلى منطقة المباني الإدارية بكايرو فستيفال سيتي.

ووقع الاتفاق كل من المهندس أشرف عز العضو المنتدب لمجموعة الفطيم العقارية، والمهندس هشام العمروسى رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة إكسون موبيل -مصر.

ويأتي توقيع العقد في إطار استراتيجية كايرو فستيفال سيتي التي تهدف لتقديم خدمة متميزة للشركات العالمية متعددة الجنسيات والتي ترغب في التواجد في المنطقة الإدارية بكايرو فستيفال سيتي، بحسب بيان من الشركة اليوم الأحد.

وقال المهندس هشام العمروسي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة إكسون موبيل – مصر" إن قرار نقل المقر الرئيسي للشركة يعود إلى الطريقة المبتكرة التي تعمل بها كايرو فيستيفال سيتى بما يضمن توفير حلول مكتبية حديثة ومتطورة ، وتتناسب مع بيئة العمل وتلبي أهداف استراتيجية إكسون موبيل ."

وقال العمروسي: " هذا المقر ليس مجرد مبنى جديد، ولكنه يعبرعن ثقافة اكسون موبيل حول العالم، في مراعاة العاملون لديها بتوفير مناخ عمل مناسب ، بما يعزز قيادة وريادة الشركة بالسوق المصرية ."

وسيتم بناء المقر الرئيسي الجديد لشركة إكسون موبيل بكايرو فستيفال سيتي على مساحة تقرب من 7 آلاف متر مربع، ويتم تسليم المبنى بحلول عام 2021، هذا وقد انتهى فريق كايرو فستيفال سيتي من عمليات الحفر اللازمة للبدء في تشييد المبنى، ويبذل الفريق قصارى جهده لتسليم المبنى قبل الوقت المحدد، وفقا لما ذكره البيان؟

ويقع مشروع كايرو فستيفال سيتي على مدخل مدينة القاهرة الجديدة بالتجمع الخامس، حيث يمتد على مساحة 3 مليون متر مربع.