"حماية المنافسة" يعد تعديلا تشريعيا يضمن رقابته المسبقة على الاستحواذات

كتب- عبدالقادر رمضان:

قال الدكتور أمير نبيل، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات احتكارية، اليوم الأحد، إن الجهاز يعد تعديلا تشريعيا، يسمح له بالرقابة المسبقة على عمليات الاندماج والاستحواذ.

وأضاف في مؤتمر صحفي اليوم، على هامش إعلان قرار الجهاز بخصوص موافقته على صفقة أوبر وكريم وفق ضوابط محددة، إن التعديل التشريعي، يتضمن إضافة باب جديد في قانون حماية المنافسة، ينظم عمليات الاندماج والاستحواذ ودور الجهاز فيها.

ويلزم القانون الحالي الشركات بإخطار الجهاز عن حالات الاندماج والاستحواذ، دون الحاجة لموافقته.

وقال نبيل، إن هذه التعديلات تضمن فعالية دور الجهاز في مواجهة الاحتكارات التي قد تنتج عن عمليات الاستحواذ والاندماج، ولحماية المنافسة في الأسواق.

ولم يحدد رئيس الجهاز موعدا لإقرار هذا التعديل التشريعي الذي يحتاج إلى موافقة مجلس الوزراء ومجلس النواب لإصداره.

وأكد نبيل، أن الجهاز يحاول من خلال الأدوات التي يضمنها القانون الحالي مواجهة أي أضرار من الممكن أن تحدث في حالات الاندماج الاستحواذات.

وقال إن الجهاز لن يسمح بأي اتفاق يؤثر على كفاءة المنافسة في السوق، ويؤدي إلى الاحتكار، خاصة في قطاع التكنولوجيا الواعد في مصر.

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