مصراوي ينشر دراسة جهاز المنافسة للموافقة على صفقة أوبر وكريم (وثائق)

كتب- عبدالقادر رمضان:

أعلن جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، اليوم الأحد، موافقته على صفقة استحواذ شركة أوبر لخدمات النقل الذكي، على شركة كريم، مع إلزام الشركتين بمجموعة من الضوابط والشروط التي تضمن استمرار كفاءة المنافسة في السوق، وإتاحة الفرصة لدخول مزيد من المنافسين.

وانتهى الجهاز من دراسة السوق المصري، والمقترحات التي تقدمت بها أوبر من أجل إتمام الصفقة، التي ينتزر أن تتم في بداية 2020، بعد الحصول على موافقات أجهزة المنافسة في الدونل التي تعمل فيها أوبر وكريم.

ويعرض مصراوي نتائج الدراسات التي أعدها الجهاز للموافقة على الصفقة.

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