وزيرة التضامن: الانتهاء من مسودة قانون الدعم الموحد

كتبت- ياسمين سليم:

انتهت وزارة التضامن الاجتماعي من مسودة قانون الدعم الموحد، بحسب نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، خلال مؤتمر صحفي اليوم الأحد.

وأضافت أن مسودة القانون تم مراجعتها، مشيرًا إلى أن المسودة القانون الجديدة بها اختلاف عن قانون الضامن الاجتماعي الحالي، فيما يخص مشروطية استحقاق الدعم.

وتقدم وزارة التضامن أكثر من معاش للدعم النقدي منها معاش الضمان الاجتماعي ومعاشا تكافل وكرامة.

وفي منتصف العام الماضي أعلنت وزارة التضامن أنها تعد مسودة مشروع قانون موحد يضم كل معاشات الدعم النقدي، التي تقدمها الحكومة حاليًا.

وقالت وزيرة التضامن: "سندرج برنامج "تكافل وكرامة" تحت قانون الدعم النقدي الجديد، كما أن كل برامج الدعم ستدرج تحت القانون الجديد".

وتابعت: "شاركنا القانون مع أكثر من محافظة بجانب الجمعيات الأهلية لإبداء رأيهم فيه".

وبحسب الوزيرة فإن الوزارة أصبحت الآن منحازة أكثر للفئات الهشة، موضحة أن 26% ممن يتلقون الدعم النقدي من ذوي الإعاقة و17.5% للمرأة المعيلة و9% للمسنين و1% للأيتام.

وقالت إن نحو 57% من الدعم تتلقاه أسر لديها أطفال في الدراسة.

وأشارت أن الحكومة تتوسع في إدراج أسر جديدة في برامج الدعم النقدي، بعد عملية تنقية واسعة للأسر المستحقة.