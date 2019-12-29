القباج: جميع قضايا العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات تم حسمها لصالح التضامن

كتبت- ياسمين سليم:

قالت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الوزارة كان لديها 12 ألف قضية بشأن العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات جميعها تم حسمها لصالح الوزارة.

وأضافت في مؤتمر صحفي، اليوم الأحد، أن الوزارة ملتزمة بالأحكام القانونية، مشيرة إلى أن الأمر كان بيد مجلس الدولة وتم حسمه.

وكان أصحاب المعاشات يطالبون بضم العلاوات الخمس التي لم تضف إلى الأجر الأساسي إلى "معاش" الأجر المتغير، وهو ما أيده القضاء الإداري، وبعد طعن الحكومة، أصدرت المحكمة الإدارية حكمها النهائي، بتأييد الحكم، لكن منطوق الحكم النهائي قضى بإضافة 80% من آخر خمس علاوات خاصة إلى الأجر المتغير عند احتساب المعاش.

وكانت وزيرة التضامن الاجتماعي السابقة طلبت رأي الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع في كيفية تنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا، بشأن العلاوات الخاصة التي تحسب ضمن الأجور المتغيرة التي يحسب عنها معاش الأجر المتغير.

وقالت وزارة التضامن الاجتماعي، إن قرار الجمعية العمومية لقسمي التشريع والفتوى يتفق وصحيح ما تقوم به الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بالفعل.