مصر تجمع 61 مليار دولار من 5 قطاعات اقتصادية في 9 أشهر (إنفوجرافيك)

كتب- مصطفى عيد:

أظهرت بيانات البنك المركزي، ارتفاع تدفقات العملات الأجنبية من 5 مصادر، تعتبر من أهم المصادر الأساسية للنقد الأجنبي لمصر، بنحو 2.8 مليار دولار، بنسبة 5% خلال أول 9 أشهر من العام الجاري مقارنة بنفس الفترة من عام 2018.

وبحسب بيانات البنك المركزي، التي جمعها مصراوي، وصلت تدفقات العملات الأجنبية من هذه المصادر الخمسة إلى نحو 60.9 مليار دولار في أول 9 أشهر من 2019 مقابل 58.1 مليار دولار في نفس الفترة من العام الماضي.

ويرصد مصراوي في الإنفوجرافيك التالي، تطور تدفقات العملات الأجنبية هذه المصادر الخمسة خلال أول 9 أشهر من العام الجاري، مقارنة بنفس الفترة من عام 2018، بحسب بيانات البنك المركزي.