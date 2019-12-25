صندوق تحيا مصر يسلم المصرف المتحد شهادة رئاسية تقديرا لدوره التنموي

كتبت- منال المصري:

سلم تامر عبد الفتاح القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لصندوق تحيا مصر، أشرف القاضي، رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد، شهادة شكر وتقدير بتوقيع من الرئيس عبد الفتاح السيسي، تقديرا لدور المصرف التنموي في دعم صندوق تحيا مصر وأعمال التنمية المجتمعية المستدامة على مدار الخمس سنوات الماضية.

جاء ذلك بحضور نخبة منإادارة صندوق تحيا مصر ومن جانب المصرف المتحد، وحضر مراسم تسليم شهادة التقدير فرج عبد الحميد نائب رئيس المصرف المتحد ونيفين كشميري نائب العضو المنتدب لقطاعات الأعمال، ومعتز القصبي نائب العضو المنتدب، وجيهان ابو حسين رئيس ايثار للتنمية المستدامة وجرمين عامر رئيس الاتصال المؤسسي.

وأعرب أشرف القاضي عن سعادته بالتكريم الكبير من الرئيس وإدارة صندوق تحيا مصر. وذلك تتويجا لجهود المصرف المتحد وصندوق تحيا مصري في دعم مسيرة التنمية المستدامة لمصر وفقا لرؤية 2030، بحسب بيان من البنك اليوم الأربعاء.

وأوضح القاضي أن استراتيجية المصرف المتحد بنيت على أساس تدعيم جهود الدولة ومؤسسات المجتمع المدني في مد مظلة التكافل والحماية المجتمعية لخدمة أغراض التنمية المستدامة، وبالتحديد في دعم منظومة التعليم والقضاء علي العشوائيات والصحة العامة للمصريين وعدد من التحديات المجتمعية الاخري التي تشكل تحدي قوي امام الطموح الكبير للعمل والعطاء وبناء مستقبل الوطن.

واشار اشرف القاضي الي الشراكة المتنامية مع صندوق تحيا مصر والتي استمرت لاكثر من 5 سنوات وترجمت عل يارض الواقع في العديد من البرتوكولات واعمال التنمية المجتمعية وهم :

1- بروتوكول تعاون مشترك لاعلان المصرف المتحد اول مؤسسة مصرية مالية خالية من فيروس "سي". وذلك في منتصف العام الحالي 2017.

2- بروتوكول تعاون مشترك للقضاء نهائيا على فيروس "سي" لطلبة جامعة سوهاج 2017. وذلك في اطار مساعي المصرف المتحد المستمرة لدعم منظومة صحة المصريين, والمساهمة في بناء جيل من الشباب الذي يتمتع بصحة جيدة وقادرعلي العمل بطموح لبناء الوطن في هذه المرحلة الهامة.

3- بروتوكول لدعم قرية بئر العبد بشمال سيناء عقب الحادث الارهابي الذي راح ضحيته عدد كبير من شباب ورجال القرية. حيث قام المصرف المتحد وبشراكة صندوق تحيا مصر بحفر 4 ابيار لمياة الشرب لخدمة اهالي القرية فضلا عن اعمال التنمية المجتمعية هناك.

4- بروتوكول تعاون مشترك لدعم جامعة زويل ورعاية الطلبة المتميزين علميا.

5- بروتوكول تعاون لدعم حملة "نور حياة" القومية والتي تهدف الي القضاء علي مسببات العمي وعلاج الانيميا لطلاب المدارس المصرية.

6- بروتكول تعاون مشترك لدعم عدد من الانشطة المجتمعية المختلفة لصندوق تحيا مصر في مجال القضاء علي العشوائيات والصحة والتعليم.

هذا وقد اعرب تامر عبد الفتاح القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لصندوق تحيا مصر ان الصندوق تربطة شراكة قوية مع المصرف المتحد. وذلك في اطار تبني المصرف للعديد من القضايا المجتمعية التي تمس حياة المصريين مباشرة.

واضاف تامر عبد الفتاح إن علي مدار 4 سنوات مضت.. قام «صندوق تحيا مصر» بالعمل على 6 محاور أساسية، محور الرعاية الصحية، محور التنمية العمرانية، محور الدعم الاجتماعى، محور التعليم والتدريب، محور التمكين الاقتصادى ، ومحور خاص بمواجهة الكوارث الطبيعية.

وأشار إلى أنه وفق القرار الجمهوري الخاص بإنشاء الصندوق باعتباره معاونا لأجهزة الدولة بكافة قطاعاتها سعينا لبناء شراكات قوية مع تلك الأجهزة بالإضافة للقطاع المصرفي باعتباره لاعبا رئيسيا في مختلف مجالات التنمية وهنا تتجلى الشراكة القوية مع المصرف المتحد منذ تأسيس الصندوق ..