7 بنوك تقدم القروض الشخصية بأقل فائدة.. تعرف عليها

كتبت- منال المصري:

أجرى عدد من البنوك تعديلات على أسعار الفائدة علي القروض الشخصية، مع بداية الشهر الجاري، تماشيا مع قرار البنك المركزي بخفض الفائدة منتصف الشهر الماضي.

وتتنافس البنوك على نسبة الفائدة المقدمة على القرض الشخصي؛ لأن أي انخفاض في سعر الفائدة يقلل من أعباء تكلفة القرض.

وتتباين نسبة الفائدة حسب وظيفة المقترض وإذا ما كان عميلا للبنك أم لا، ومدى إمكانية تحويل الراتب على البنك.

وتقدم جميع البنوك برنامج القرض الشخصي للعملاء سواء بضمان الوظيفة بالقطاع العام أو الخاص، أو لأصحاب المهن الحرة الذين يمتلكون مشروعًا وسجلا تجاريا وبطاقة ضريبية.

وتشترط أغلب البنوك تكويد الشركة بالبنك للتأكد من سلامة إجراءاتها القانونية، وكذلك تطلب من العميل تقديم شهادة إثبات دخل وصورة من بطاقة الرقم القومي، وإيصال مرافق حديث، وبجانب تلك الطلبات يقدم أصحاب المهن الحرة صورة من البطاقة الضريبية والسجل التجاري، وصورة من عقد مقر المشروع.

ويعرض مصراوي أقل 7 بنوك في سعر الفائدة على القرض الشخصي بالترتيب من الأقل إلى الأعلى بحسب الحد الأدنى لنسبة الفائدة:

1- بنك الإسكندرية:

نسبة الفائدة: تتراوح بين 15.5 و21.5% حسب نوع الشركة والوظيفة.

قيمة القرض: تصل إلى مليون جنيه بحد أقصى.

فترة السداد: من 6 شهور إلى 8 سنوات كحد أقصى.

المصاريف الإدارية: من 250 جنيها إلى 25 ألف جنيه كحد أقصى.

السن: من 21 إلى 65 عاما كحد أقصى.

الحد الأدنى للراتب الشهري: ألف جنيه.

2- البنك التجاري الدولي:

نسبة الفائدة: تتراوح بين 16.5 و25%.

قيمة القرض: تصل إلى مليون جنيه كحد أقصى.

مدة سداد القرض: تصل إلى 10 سنوات كحد أقصى.

الحد الأدنى للدخل الشهري: 3 آلاف جنيه.

سن العميل: من 21 إلى 60 عاما

المصاريف الإدارية: تتوقف حسب نوع العميل وضمانة الراتب ومدة القرض

3- البنك الأهلي المصري:

نسبة الفائدة: تتراوح بين 16.75 و20%.

قيمة القرض: تصل إلى مليون جنيه كحد أقصى.

الحد الأقصى لفترة سداد القرض: 15 سنة.

المصاريف الإدارية: إعفاء من المصاريف الإدارية حتى منتصف مارس المقبل.

سن العميل: يتراوح بين 21 و60 عامًا كحد أقصى، ويصل إلى 65 عاما في بعض الوظائف.

الراتب الشهري: ألف جنيه كحد أدنى.

4- البنك المصري الخليجي:

نسبة الفائدة : تتراوح بين 17 و21.25%.

قيمة القرض: تصل إلى 500 ألف جنيه.

مدة سداد القرض: تصل إلى 7 سنوات.

الحد الأدنى للدخل الشهري: 3 آلاف جنيه.

سن العميل: بين 21 و60 عاما.

المصاريف الإدارية: تتراوح بين 1.25 و2.5%

5- البنك العربي:

نسبة الفائدة: تتراوح بين 17 و23%.

قيمة القرض: تصل إلي مليوني جنيه.

فترة سداد القرض: تصل إلى 10 سنوات.

المصاريف الإدارية: من 1.5% إلى 2.5%.

السن: بين 21 و60 عاما.

الحد الأدنى للدخل الشهري: 4 آلاف جنيه.

6- HSBC:

نسبة الفائدة: تتراوح بين 17.5 و20%.

قيمة القرض: تصل إلى 1.5 مليون جنيه كحد أقصى.

مدة سداد القرض: 5 سنوات كحد أقصى.

الحد الأدنى للدخل الشهري: 3 آلاف جنيه.

سن العميل: بين 21 و65 عاما.

المصاريف الإدارية: يتوقف تحديدها بحسب ما إذا كان المقترض عميلا للبنك أم لا، وبحسب مدة القرض.

7- بنك مصر:

نسبة الفائدة: تتراوح بين 17.75 و20.5%.

قيمة القرض: تصل إلى مليون جنيه كحد أقصى.

فترة السداد: تتراوح بين 6 أشهر و10 سنوات كحد أقصى.

المصاريف الإدارية: تتراوح بين 1 و3% من إجمالي قيمة القرض، حسب نوع وظيفة المقترض.

السن: يتراوح بين 21 و65 عامًا كحد أقصى عند سداد آخر قسط من القرض.

الحد الأدنى للراتب الشهري: يتراوح بين ألف جنيه (في حال تحويل الراتب)، وألفي جنيه (دون تحويل الراتب).