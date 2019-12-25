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تنتهي رمضان المقبل.. الصوت والضوء تستعد لتطوير "شارع المعز"

01:04 م الأربعاء 25 ديسمبر 2019
تنتهي رمضان المقبل.. الصوت والضوء تستعد لتطوير "شارع المعز"

شارع المعز

كتبت- شيماء حفظي:

تستعد شركة الصوت والضوء، لتنفيذ أعمال رفع كفاءة إنارة شارع المعز الفاطمي بالقاهرة التاريخية.

وقال محمد عبدالعزيز جودة، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مصر للصوت والضوء، لمصراوي، إن الشركة تجري حاليا إجراءات البدء في المشروع، لتجديد الكشافات والإنارة في المنطقة.

وأضاف أنه من المستهدف بدء تنفيذ التطوير الشهر المقبل، على أن يتم الانتهاء منه بحلول شهر رمضان (أبريل المقبل).

وكانت الشركة، بدأت الأسبوع المضي، تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع تطوير منطقة ميدان التحرير، والتي تتعلق بإنارة المتحف المصري ضمن مشروع تطوير منطقة ميدان التحرير التي تتم وفقا لتعليمات رئاسية بالتعاون مع عدد من الوزارات.

وتشارك في عملية التطوير هيئة المجتمعات العمرانية التابعة لوزارة الإسكان، وهيئة التنسيق الحضاري بوزارة الثقافة، ووزارة الآثار، ومحافظة القاهرة.

وتبلغ تكلفة المرحلة الأولى 15.6 مليون جنيه، تتحملها هيئة المجتمعات العمرانية، على أن تنفذ شركة الصوت والضوء أعمال الإنارة، بحسب ما قاله جودة.

شارع المعز شركة الصوت والضوء شهر رمضان وزارة الإسكان

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