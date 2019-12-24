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التضامن: صرف معاشات يناير مبكرا بمناسبة أعياد الميلاد

01:46 م الثلاثاء 24 ديسمبر 2019
التضامن: صرف معاشات يناير مبكرا بمناسبة أعياد الميلاد

نيفين القباج

القاهرة- مصراوي:

قررت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي صرف جميع المعاشات المستحقة عن شهر يناير 2020 بصورة مبكرة اعتبارا من أول يوم في شهر يناير بدلا من اليوم العاشر من خلال البنوك وجميع مكاتب البريد وذلك بمناسبة الاحتفال بأعياد الميلاد.

وأضافت الوزيرة في بيان، اليوم الثلاثاء، أن هذا القرار يأتي تيسيرا على أصحاب المعاشات ولقضاء مستلزمات السنة الجديدة.

وشكلت الوزيرة غرفة عمليات مركزية تعمل وفقاً لآليات محددة ترتكز على سرعة الأداء لمتابعة صرف المعاشات وتذليل جميع العقبات أمام أصحاب المعاشات.

وقالت إنه سيتم تزويد ماكينات الصراف الآلي التابعة للهيئة ومكاتب البريد وكذلك البنوك بالأموال اللازمة والكافية للمواطنين لصرف مستحقاتهم.

وأشارت القباج إلى أنه سيتم فتح أبواب جميع المناطق التأمينية ومنافذ الصرف منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الأول من شهر يناير مع التأكيد على عدم انصراف العاملين حتى حصول آخر مواطن موجود بمنافذ الصرف على مستحقاته المالية وذلك تنفيذا لسياسة الدولة في التخفيف من أعباء أصحاب المعاشات.

نيفين القباج التضامن الاجتماعي المعاشات مناسبة أعياد الميلاد

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