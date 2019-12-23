بنك مصر يقود تحالفا مصرفيا لترتيب قرض مشترك بـ2.9 مليار جنيه لبشاي للصلب

كتب- مصطفى عيد:

قال بنك مصر في بيان اليوم الاثنين، إنه قاد تحالفا مصرفيا لترتيب قرض مشترك متوسط الأجل بقيمة 2.9 مليار جنيه لمجموعة بشاي للصلب، بغرض تمويل الحد الاستراتيجي للمخزون اللازم لتشغيل خطوط إنتاج الشركة المصرية للحديد الاسفنجي والصلب.

وأضافت البنك أن قاد التحالف المصرفي بصفته المرتب الرئيسي وضامن التغطية ومسوق ووكيل التمويل ووكيل للضمان؛ وذلك لتدبير وترتيب القرض المشترك.

وشمل التحالف بنكي القاهرة، والأهلي المصري، بصفتهما المرتبين الرئيسيين، وضامني التغطية ومسوقي التمويل، كما ضم التحالف بنوك "HSBC"، والمصرف المتحد، والبنك المصري لتنمية الصادرات، بصفتهم المرتبين الرئيسيين، وحضر التوقيع لفيف من قيادات البنوك المشاركة ومجموعة بشاي للصلب، وفقا للبيان.



وأكد عاكف المغربي نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر، حرص البنك على توفير التمويلات اللازمة للشركات الصناعية والمشروعات القومية الكبرى بما يعزز من قدراتها على تحقيق زيادة في الإنتاج.

وأضاف أن ترتيب ذلك القرض يأتي تأكيدا على دور البنك والمشاركة الفعالة في التنمية الاقتصادية والصناعية للبلاد من خلال دعم الاقتصاد القومي المحلي لدفع عجلة التنمية ودعم الاقتصاد المصري في شتى المجالات.

وقال بنك مصر إنه استطاع خلال العام المالي 2018-2019 الانتهاء من ترتيب وتمويل والمشاركة في 8 عمليات تمويلية بإجمالي حجم تمويل يصل إلى 20.45 مليار جنيه، وذلك في العديد من القطاعات منها الاستثمار العقاري، والمقاولات، والبترول والغاز، ومواد البناء، والخدمات المالية.

وتبلغ قيمة ضمان التغطية لبنك مصر في تلك العمليات 10 مليارات جنيه تقريبا، بحسب البنك.

وذكر البنك أنه يسعى حاليا لإتمام 21 عملية تمويلية من العمليات التمويلية الكبرى المستهدفة وتحت الدراسة في عدة قطاعات مثل الاستثمار العقاري، والنقل البري والمواصلات، والبترول والغار، والحاصلات الزراعية، والأسمدة، والبتروكيماويات، والقطن والغزل والنسيج، والخدمات المالية، وغيرها.

وأضاف البنك أن قيمة العمليات التمويلية الـ 21 تصل إلى حوالي 92.8 مليار جنيه، بقيمة ضمان التغطية المتوقع لبنك مصر في تلك العمليات 26.4 مليار جنيه تقريبا.