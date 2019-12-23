بتكلفة 15.6 مليون جنيه.. الصوت والضوء تبدأ أعمال تطوير إنارة المتحف المصري

كتبت- شيماء حفظي:

بدأت شركة الصوت والضوء، تنفيذ أعمال إنارة المتحف المصري، ضمن مشروع تطوير منطقة ميدان التحرير التي تتم وفقا لتعليمات رئاسية بالتعاون مع عدد من الوزارات.

وتشارك في عملية التطوير هيئة المجتمعات العمرانية التابعة لوزارة الإسكان، وهيئة التنسيق الحضاري بوزارة الثقافة، ووزارة الآثار، ومحافظة القاهرة.

وقال محمد عبدالعزيز جودة، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مصر للصوت والضوء، لمصراوي، إن الشركة بدأت الأسبوع الماضي تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع تطوير منطقة ميدان التحرير، والتي تتعلق بإنارة المتحف المصري.

وتبلغ تكلفة المرحلة الأولى 15.6 مليون جنيه، تتحملها هيئة المجتمعات العمرانية، على أن تنفذ شركة الصوت والضوء أعمال الإنارة، بحسب ما قاله جودة.

وسيتم تنفيذ المرحلة الأولى خلال شهر، ومن المتوقع الانتهاء من أعمال إنارة المتحف خلال منتصف يناير المقبل، فيما لم يتم تحديد تفاصيل المرحلة الثانية من المشروع.

وتتضمن خطة تطوير الميدان، تزيينه بإحدى المسلات الفرعونية، التي يتم ترميمها بطول 19 مترًا، والاهتمام بأعمال الرصف، والإنارة، وتنسيق الموقع.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، كلف الشهر الماضي، بسرعة البدء في تطوير ميدان التحرير، ضمن جهود تطوير القاهرة التاريخية، التي تقوم بها الحكومة حاليا.

وتستهدف الحكومة تطوير الميدان، الذي يعد أحد أشهر الميادين في مصر، بل وفي العالم، والحكومة مهتمة بإظهاره في أبهى صورة، ليكون مزارا ضمن المزارات الأثرية والسياحية في المنطقة.

وقال رئيس الوزراء، في بيان سابق، إن هناك تكليف من الرئيس السيسي بتطوير القاهرة التاريخية، مع إخلاء المحافظة من الوزارات والمقار الإدارية الحكومية في العام المقبل، وهو ما يسمح بعودة القاهرة لدورها التاريخي والثقافي والسياحي والأثري.