رئيس البنك الزراعي: توزيع 122 ألف كارت ذكي للفلاح في بورسعيد والغربية

كتبت-منال المصري:

قال السيد القصير، رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي، لمصراوي إن البنك سلم نحو 122 ألف بطاقة من "كارت الفلاح الذكي" في محافظتي بورسعيد والغربية.

وتهدف الحكومة من خلال كارت الفلاح الذكي إلى وصول الدعم لمستحقيه من خلال بناء قاعدة بيانات متكاملة، يستطيع من خلالها المزارعين الحصول على جميع مستلزمات الإنتاج من أسمدة ومبيدات تقاوي للفلاح أو غيرها من التي تقررها الدولة لهم.

ويعتمد تحويل الحيازة الورقية إلى كارت ممغنط يحمل بيانات الحيازة الورقية، وبدأت الحكومة في تجميع استمارات البيانات من الفلاحين منذ عامين، ويرتبط هذا الكارت الذكي ببطاقة الرقم القومي لصاحبه.

وقال القصير إن فروع البنك أصدرت مجانا أكثر من 750 ألف بطاقة من كارت ميزة أول بطاقة وطنية ذات علامة تجارية مصرية ويتم شحن رصيد البطاقة من أي فرع للبنك الزراعي مستهدفا إصدار 2.5 مليون بطاقة خلال 3 سنوات.

كما يستعد البنك الزراعي لإصدار المحفظة الذكية لإتاحة الخدمة للعملاء لسداد فواتيرهم والاستفادة بكل الخدمات المتاحة عبر الموبايل، بحسب القصير.

وأضاف أن البنك نشر عدد 1540 ماكينة POS في كل فروع البنك لتدعيم ميكنة المدفوعات فضلا عن التوجه في إطار خطة زمنية لنشر ماكينات الصراف الأولى ATM في كل فروع البنك.

وقال القصير إن البنك ربط شبكة الصراف الآلي بالسويتش القومي لشركة بنوك مصر، وهو ما يتيح للعملاء حاملي بطاقات المرتبات والمعاشات المصدرة من البنوك الأخرى استخدام شبكة الصرافات الآلية التابعة للبنك الزراعي المصري.

ويستهدف البنك خلال السنوات الثلاث القادمة استمرار التوسع في شبكة الصراف الآلي لتغطية كافة فروعه بعدد 1200 ماكينة صراف آلي، وفقًا للقصير.