تأكيدا لمصراوي.. "التعمير والإسكان" يعلن استقالة فتحي السباعي رسميا

كتبت- منال المصري:

قال بنك التعمير والإسكان، في بيان رسمي صادر عنه اليوم الاثنين، إن فتحي السباعي رئيس مجلس إدارة بنك التعمير والإسكان تقدم باستقالته من منصبه لظروف خاصة وتم قبولها من مجلس إدارة البنك.

ويأتي ذلك تأكيدا لما نشره مصراوي نشر منذ قليل نقلا عن ثلاث مصادر، إن فتحي السباعي تقدم اليوم باستقالته من منصبه لمجلس الإدارة، وتمت الموافقة على الاستقالة.

ووجه مجلس إدارة البنك، عبر بيانه، الشكر والتقدير لفتحي السباعي لتحمله المسؤولية الكبيرة التي كانت ملقاة على عاتقه لفترة 16 عاما منذ 2003 وحتى الآن.

وأشار البنك إلى أن السباعي ساهم في زيادة أرباح البنك وانتشار فروعه على مستوى الجمهورية، وساهم في زيادة رأسمال البنك عدة مرات، كما قام بإنشاء عدة شركات شقيقة تابعة للبنك.

وأضاف البنك أن السباعي ساهم في دعم التمويل العقاري بالبنك وعلى مستوي مصر، حيث احتل البنك المركز الأول في التمويل العقاري على الشرق الأوسط ثلاث مرات.