غدا.. شرم الشيخ تستضيف الاجتماعات التحضيرية لوزراء المالية الأفارقة "F15"

كتب- مصطفى عيد:

تستضيف مدينة شرم الشيخ، غدا الثلاثاء، الاجتماعات التحضيرية على مستوى الخبراء لاجتماع لجنة وزراء المالية الخمسة عشر "F15"، وذلك في إطار فعاليات رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي.



وقالت وزارة المالية، في بيان اليوم الاثنين، إنها ستنظم بالتعاون مع مفوضية الاتحاد الأفريقي يوم ٦ ديسمبر الحالي، اجتماع لجنة وزراء المالية الخمسة عشر "F15"، لمناقشة آخر تطورات الإصلاح المالي والموازني للاتحاد الأفريقي، ومراجعة تنفيذ القرارات المتعلقة بالتمويل، ووضع مساهمات الدول الأعضاء، وتطوير القواعد الإجرائية لعمل اللجنة.

وأضافت أن هذه المناقشات تستهدف الإسهام في تحقيق الاستدامة المالية للاتحاد الأفريقي، والتنبؤ بإيراداته، وتقليل الاعتماد المفرط على الشركاء الدوليين، وتحقيق الاستقلال المالي الذاتي له.

وأكد محمد معيط وزير المالية، حرصه على المشاركة الفعالة في تحقيق أهداف لجنة وزراء المالية الخمسة عشر "F15"، التي كان تقرر إنشاؤها في اجتماعات قمة رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأفريقي بتفويض واسع للرقابة على إعداد الموازنة السنوية للاتحاد الأفريقي وصندوق الاحتياطي.