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أسعار المأكولات البحرية والأسماك في سوق العبور اليوم

11:29 ص الإثنين 02 ديسمبر 2019
أسعار المأكولات البحرية والأسماك في سوق العبور اليوم

أسعار الأسماك

كتبت- شيرين صلاح:

استقرت أسعار الأسماك والمأكولات البحرية اليوم الاثنين، في سوق الجملة بالعبور مقارنة بأسعارها أمس.

واستقر سعر كيلو السمك البلطي، اليوم بين 23 و27 جنيها، كما استقر سعر كيلو السمك المكرونة السويسي ليتراوح بين 55 و65 جنيها.

وسجل سعر كيلو السمك البوري بين 45 و51 جنيها، وسعر كيلو الكابوريا ليتراوح اليوم بين 30 و140 جنيها، وسعر كيلو الفليه البلطي ليتراوح بين 30 و90 جنيها.

وتراوح سعر الجمبري، اليوم، بين 300 جنيه و380 جنيها، وسعر كيلو السبيط والكاليماري ليتراوح بين 90 جنيها و210 جنيهات.

أسعار الأسماك سعار المأكولات البحرية وق العبور

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