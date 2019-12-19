"التنمية الصناعية" يوقع بروتوكولا لتأسيس مصنع للسجاد اليدوي في الفيوم

كتبت- منال المصري:

وقع بنك التنمية الصناعية، بروتوكول تعاون مشترك مع مؤسسة صناع الخير، لتأسيس مصنع للسجاد اليدوى بقرية دار السلام بمدينة الفيوم.

وقال البنك في بيان له اليوم الخميس، إنه يشارك في تأسيس المصنع لتوفير فرص عمل للشباب والأهالى بالقرية، وذلك في إطار مبادرة "حياة كريمة" التي أطلقها ويرعاها الرئيس عبد الفتاح السيسي، للعمل على توفير فرص عمل للشباب في مختلف أنحاء محافظات الجمهورية، خاصة في القرى.

ووقع على البروتوكول ماجد فهمي رئيس مجلس إدارة بنك التنمية الصناعية، ومصطفى زمزم رئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الخير، بحضور حمدى عزام نائب رئيس مجلس إدارة البنك.

وقال ماجد فهمي إن البنك يعمل على دعم المبادرات القومية التي تسهم في رفع المعاناة عن المواطن المصري, ودعم القطاعات المختلفة والتي تهدف إلى النهوض بالشباب، مؤكدا على إصرار البنك على المشاركة بقوة في مبادرة "حياة كريمة" بقرية دار السلام بالفيوم.

وقال حمدي عزام، إن البنك له دور كبير في تحقيق نهضة صناعية واقتصادية في كافة ربوع الوطن, حيث ضخ البنك تمويلات بقيمة 2 مليار جنيه لعدد 183 عميلا في مبادرة "تمويل ألف مصنع".

وأضاف أن البنك أطلق مبادرة "تمويل ألف مصنع" في يونيو الماضي على مستوى الجمهورية، ورصد لها 10 مليارات جنيه، وذلك للمساهمة في توفير 20 ألف فرصة عمل، كما أن البنك ضخ 1.2 مليار جنيه في مبادرة التمويل العقاري لمحدودي ومتوسطي الدخل.