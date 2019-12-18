بورتو جروب تستهدف مليار جنيه مبيعات من المرحلة الأولى من "بورتو أسيوط"

كتبت- شيماء حفظي:

قالت شركة بورتو جروب، في بيان للبورصة اليوم الأربعاء، إنها تستهدف مبيعات بحوالي مليار جنيه في المرحلة الأولى لمشروع بورتو أسيوط.

وأوضحت الشركة، أن المرحلة الأولى للمشروع تشمل حوالي 500 وحدة سكنية ويقع المشروع بمدينة ناصر "غرب أسيوط" بتكلفة استثمارية بقيمة 4.5 مليار جنيه على مدار 6 سنوات.

وتعمل شركة بورتو جروب في المجال العقاري والسياحي منذ إنشائها عام 2005، ووصل عدد المنتجعات السياحية التابعة لها إلى حوالي 15 منتجعا منها في الساحل الشمالي، والبحر الأحمر، وشرم الشيخ، ومطروح، والمغرب، وسوريا، والأردن.