جمعية رجال الأعمال توقع مذكرة تفاهم جديدة مع مجموعة أكسفورد للأعمال

وقعت جمعية رجال الأعمال المصريين، مذكرة تفاهم مع مجموعة أكسفورد للأعمال، وفقًا لبيان صحفي اليوم الأربعاء.

وقال محمد يوسف، الرئيس التنفيذي لجمعية رجال الأعمال المصريين، في البيان، إن الإصلاحات بعيدة المدى ومؤشرات تحسن الاقتصاد الكلي مهدا الطريق للقطاع الخاص لكي يلعب دورا أكبر في دفع عجلة التنمية والنمو في مصر.

وتابع يوسف أنه "يريد قادة الأعمال أن يشعروا بالثقة وأن قراراتهم اتخذت بناء على أسس راسخة ومعرفة كاملة بمختلف الفرص والتحديات التي تقدمها البيئة الاقتصادية".

وأضاف يوسف، "أن مجموعة أكسفورد للأعمال معروفة بأنها إحدى المؤسسات الرائدة في السوق عندما يتعلق الأمر بتقديم معلومات دقيقة يعتمد عليها في الاقتصادات الناشئة، ونحن سعداء للشراكة مع المجموعة مرة أخرى وسعداء كذلك للإسهام في جمع وتحليل المعلومات المتعلقة بالاقتصاد المصري".

وقالت دانا كارمن أجاربيكين، الرئيس التنفيذي لمجموعة أكسفورد للأعمال في مصر "وضعت برامج الإصلاحات الطموحة الأسس لموجة جديدة من الاستثمارات في وقت تبحث فيه مصر عن زيادة الاستثمارات في القطاعات الأقل نموا في الاقتصاد".

وتابعت أجاربيكين، "وتدعم جمعية رجال الأعمال المصريين القطاع الخاص في مصر منذ فترة طويلة، وتعمل الجمعية على زيادة إسهاماتها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر".

ويحتوي تقرير "مصر 2020" على أهم نتائج الأبحاث التي أجريت على أرض الواقع لأكثر من 12 شهراً من قبل فريق من المحللين من مجموعة أكسفورد للأعمال، ويعتبر التقرير دليلاً شديد الأهمية للعديد من جوانب الدولة المصرية بما في ذلك الاقتصاد الكلي والبنية التحتية والأعمال البنكية والنمو والتطورات في العديد من القطاعات الأخرى.

ويتضمن تقرير مجموعة أكسفورد للأعمال إسهامات من العديد من الشخصيات الهامة في القطاع العام والخاص في مصر، ويجرى التقرير بالتعاون مع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وجمعية رجال الأعمال المصريين، وسيصبح التقرير متوافراً في نسخ مطبوعة وعبر شبكة الإنترنت كذلك.

ومجموعة أكسفورد للأعمال هي شركة عالمية لتقديم الاستشارات والأبحاث، ولها وجود في أكثر من 30 دولة في أفريقيا والشرق الأوسط وأسيا والأمريكيتين.

وتعتبر مؤسسة رائدة وذات احترام وتقدم خدمات الأبحاث على الأرض حول أكثر الأسواق سرعة في النمو حول العالم من أجل فرص للاستثمار السليم واتخاذ القرارات الصحيحة في الأعمال المختلفة.