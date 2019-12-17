أسعار الدولار تواصل التراجع في البنوك.. ويسجل 15.99 جنيه في الأهلي

كتب- مصطفى عيد:

انخفض سعر الدولار في 4 بنوك مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء، مقارنة بمستواه مساء أمس الاثنين، بينما استقر السعر في 7 بنوك أخرى، وذلك بعد أن كسر حاجز الـ 16 جنيها خلال تعاملات أمس في عدد من البنوك.

وانخفض سعر الدولار قرشا واحدا في بنكي الأهلي المصري، والعربي الأفريقي إلى 15.99 جنيه للشراء، و16.09 جنيه للبيع.

وهبط سعر العملة الأمريكية قرشين في بنك القاهرة إلى 15.98 جنيه للشراء، و16.08 جنيه للبيع.

وتراجع سعر الدولار 3 قروش في بنك قناة السويس إلى 15.97 جنيه للشراء، و16.07 جنيه للبيع.

بينما استقر سعر العملة الأمريكية في بنكي مصر، والبركة عند 16 جنيها للشراء، و16.10 جنيه للبيع.

وحافظ سعر الدولار في بنوك التجاري الدولي، والإسكندرية، وكريدي أجريكول على مستواه عند 15.98 جنيه للشراء، و16.08 جنيه للبيع.

وبقى سعر العملة الأمريكية ثابتا في بنك التعمير والإسكان عند 15.99 جنيه للشراء، و16.09 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي 16.01 جنيه للشراء، و16.09 جنيه للبيع.