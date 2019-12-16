بعد أن حطمت حاجز الـ 16.. هل تنخفض أسعار الدولار إلى 15 جنيها؟

كتبت- منال المصري:

كسر سعر الدولار حاجز ال 16جنيها في عدد من البنوك خلال تعاملات اليوم الاثنين، بشكل مفاجئ، وهو ما قد يعطي إشارة إلى احتمالية استمراره تحت مستوى 16 جنيها خلال العام المقبل، وسط بعض التوقعات باستمرار انخفاضه أو استقراره عند هذا المستوى.

وشهد متوسط أسعار الدولار في البنوك تراجعا ملحوظا وصل إلى 6 قروش دفعة واحدة خلال تعاملات اليوم الاثنين، مقارنة بمستواه أمس الأحد، متجاوزا حد الـ 16 جنيها لأول مرة منذ نهاية فبراير 2017، بحسب بيانات البنك المركزي، ليصل إلى 15.99 جنيه للشراء، و16.09 جنيه للبيع

وتوقع تامر الصادق نائب مدير قطاع المعاملات الدولية في بنك مصر إيران، أن يواصل الدولار تراجعه أمام الجنيه خلال عام 2020، مع استمرار التدفقات الدولارية التي يرى أنها تشهد انتعاشة غير مسبوقة.

وكان مصدر مسؤول في البنك المركزي، أرجع هبوط الدولار اليوم لأقل مستوى له في نحو 3 سنوات، إلى زيادة التدفقات الدولارية من الصناديق الدولية على مصر والتي بلغت اليوم أكثر من 490 مليون دولار.

وقال تامر الصادق لمصراوي، إن سعر الدولار سيمر برحلة انخفاض خلال العام المقبل ليصل إلى مستوى 15.5 جنيه بنهاية العام المقبل، وذلك مع زيادة التدفقات الدولارية من السياحة، والاستثمارات غير المباشرة، وتحويلات المصريين العاملين بالخارج.

وكان محمد عبد العال عضو مجلس إدارة أحد البنوك الخاصة أكثر تفاؤلا، حيث توقع أن يشهد سعر الدولار مزيدًا من الانخفاض أمام الجنيه خلال العام المقبل، ليتراوح بين 13 و14 جنيها بنهاية 2020.

وقال عبد العال لمصراوي، إن من المتوقع أن يصل سعر الدولار قبل نهاية العام الجاري إلى مستوى 15.95 جنيه، على أن ينخفض إلى بين 15 و15.5 جنيه خلال الربع الأول من العام المقبل، ثم إلى بين 13 و14 جنيها خلال النصف الثاني من العام.

وأرجع عبد العال توقعاته إلى نمو موارد النقد الأجنبي من السياحة، وتدفقات العاملين في الخارج، وإيرادات قناة السويس، ونمو الاحتياطي النقدي، وتلبية جميع الاعتمادات المستندية بالبنوك، وهو ما يساعد على هبوط الدولار أمام الجنيه خلال العام المقبل.

وأضاف أن من بين هذه العوامل أيضا عدم وجود ضغوط قوية من جانب الالتزامات الخارجية على مصر، خاصة بعد تجديد جميع الودائع الخليجية بالبنك المركزي في الشهور الأخيرة.

ويرى ولي الدين لطفي نائب العضو المنتدب ببنك كريدي أجريكول مصر، أنه لا يوجد سببا لصعود سعر الدولار أمام الجنيه خلال العام المقبل في ظل المؤشرات الإيجابية التي يشهدها الاقتصاد المصري، ومع زيادة تدفقات الدولار.

وقال لطفي لمصراوي، إن من الصعب تحديد مستوى معين لسعر الدولار المتوقع في 2020، مع خضوع السعر لآلية العرض والطلب، "ولكن مع زيادة التدفقات من السياحة، والاستثمارات غير المباشرة من الصناديق الأجنبية في أدوات الدين، وتحويلات المصريين العاملين بالخارج، لن يكون هناك أي سبب يؤدي لزيادة سعر الدولار في العام المقبل".

وشهد سعر الدولار أمام الجنيه تراجعا ملحوظا في البنوك منذ بداية العام الجاري، لينخفض بنحو 187 قرشا، بنسبة 10.4%، بحسب بيانات البنك المركزي.

استقرار بين 16 و16.5 جنيه

وفي المقابل، توقع محمد بدرة عضو مجلس إدارة في أحد البنوك الحكومية، أن يتراوح سعر الدولار بين 16 و16.5 جنيها، خلال العام المقبل.

وقال بدرة لمصراوي، إن الحفاظ على هذا المستوى لسعر الدولار خلال العام المقبل أمر مهم لإنعاش قطاع السياحة والصادرات، مشيرا إلى أن انخفاض الدولار في الشهور الأخيرة جاء نتيجة زيادة التدفقات الدولارية من المصادر الرسمية للعملة، ولكن استمرار انخفاض سعر الدولار ليس صحيا بالنسبة لتنافسية الصادرات والسياحة.

وتوقع بنك استثمار بلتون، في مذكرة بحثية، ألا يواجه الجنيه أي ضغوط مقابل الدولار في العام المقبل، وأن يتراوح سعر الدولار عند 16 جنيهًا.

وقالت المذكرة البحثية، إن تضافر الجهود الحكومية لتقليل الضغوط على العملة المحلية، يجعل التذبذب محدودًا في نطاق 16 جنيهًا مقابل الدولار.

"لا نتوقع أن يواجه الجنيه أي ضغوط، وأن يستمر على هذا النحو خلال عام 2020، مع تذبذب محدود في نطاق 16 جنيها مقابل الدولار"، بحسب ما قاله بلتون.

"نرى نطاق 16- 15.9 جنيه مقابل الدولار حداً أقصى لتحرك سعر الجنيه في الاتجاه الصاعد"، وفقا لبلتون.

ويرى بنك استثمار فاروس، أن يشهد متوسط سعر الدولار استقرار نسبيا خلال العام المالي المقبل، ليصل إلى 16.53 جنيه مقابل 16.57 جنيه في العام الجاري.

ويتوقع فاروس، في تقرير حديث له، أن تستقر أسعار الدولار أمام الجنيه خلال الأعوام الثلاثة المقبلة، بشكل عام، حيث يتوقع متوسطا لسعر الدولار 16.86 جنيه خلال عام 2021-2022، على أن يصل إلى 17.09 جنيه في عام 2022-2023.

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