تراجع كبير في متوسط سعر الدولار بالمركزي خلال تعاملات اليوم الاثنين

كتب- مصطفى عيد:

شهد متوسط أسعار الدولار في البنوك تراجعا ملحوظا وصل إلى 6 قروش دفعة واحدة خلال تعاملات اليوم الاثنين، مقارنة بمستواه أمس الأحد، متجاوزا حد الـ 16 جنيها لأول مرة منذ نهاية فبراير 2017، بحسب بيانات البنك المركزي.

ووفقا لبيانات البنك المركزي، وصل متوسط سعر الدولار في البنوك بمصر خلال تعاملات اليوم إلى 15.99 جنيه للشراء، و16.09 جنيه للبيع، مقابل 16.05 جنيه للشراء، و16.15 جنيه للبيع أمس.

وشهدت أسعار الدولار تراجعا ملحوظا اليوم، ووصلت إلى مستوى أقل من 16 جنيها في عدد من البنوك لأول مرة منذ سنوات، منها بنوك التجاري الدولي، والإسكندرية، وإتش إس بي سي، كما شهدت العملة الأمريكية انخفاضا ملحوظا أيضا في أكبر بنكين بمصر وهما الأهلي المصري، ومصر.

وقال مصدر مسؤول في البنك المركزي، لمصراوي، إن هبوط الدولار اليوم لأقل مستوى له في نحو 3 سنوات، يعود إلى زيادة التدفقات الدولارية من الصناديق الدولية على مصر والتي بلغت اليوم أكثر من 490 مليون دولار.

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