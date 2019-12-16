مصدر بالمركزي: 490 مليون دولار تدفقات أجنبية على مصر اليوم الاثنين

كتبت- منال المصري:

قال مصدر مسؤول في البنك المركزي، إن لمصراوي، إن مصر جذبت، اليوم الاثنين، تدفقات دولارية بأكثر من 490 مليون دولار من صناديق عالمية، وهو ما ساهم في انخفاض سعر الدولار دون مستوى 16 جنيها، لأول مرة في نحو 3 سنوات.

وبحسب المصدر فإنه "نتيجة للتطورات الإيجابية للاتفاق التجاري بين أمريكا والصين، بدأت تدفقات أموال الصناديق الدولية بالدخول بغزارة في الأسواق العالمية، وكان نصيب السوق المصري منها اليوم أكثر من 490 مليون دولار".

وتراجع سعر الدولار أمام الجنيه، خلال منتصف تعاملات اليوم، في عدد من البنوك، وكسر حاجز الـ16 جنيهًا لأول مرة في نحو 3 سنوات.

وهبط سعر الدولار في البنك التجاري الدولي، مسجلاً 15.95 جنيه للشراء و16.05 جنيه للبيع، بانخفاض 7 قروش عن تعاملات الصباح.

كما انخفض الدولار 5 قروش في بنكي الأهلي ومصر إلى 16 جنيهًا للشراء، و16.10 جنيه للبيع.

وأعلنت الولايات المتحدة والصين يوم الجمعة الماضي، الاتفاق على بعض الرسوم الجمركية الأمريكية على البضائع الصينية في مقابل زيادة مشتريات الصين من المنتجات الزراعية والصناعية الأمريكية ومنتجات من قطاع الطاقة بحوالي 200 مليار دولار على مدار العامين المقبلين.

وتعهدت الصين أيضا في الاتفاق بتحسين حماية حقوق الملكية الفكرية الأمريكية، والحد من النقل القسري للتكنولوجيا وفتح سوق الخدمات المالية لديها أمام الشركات الأمريكية وتجنب التلاعب في عملتها.