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أسعار الدولار أمام الجنيه في 15 بنكا بعد نزوله لأقل من 16 جنيها

03:37 م الإثنين 16 ديسمبر 2019
أسعار الدولار أمام الجنيه في 15 بنكا بعد نزوله لأقل من 16 جنيها

أسعار الدولار

كتبت- شيرين صلاح:

تراجع سعر شراء الدولار أمام الجنيه، دون مستوى 16 جنيها لأول مرة، في العام الجاري، خلال تعاملات منتصف اليوم، في بعض البنوك.

وقال مصدر مسؤول في البنك المركزي، لمصراوي، إن نزول الدولار اليوم لأقل مستوى له في نحو 3 سنوات، نتيجة زيادة التدفقات الدولارية من الصناديق الدولية على مصر والتي بلغت اليوم أكثر من 490 مليون دولار.

وفيما يلي أسعار الدولار في 15 بنكا بعد الانخفاض الجديد:

1- البنك الأهلي:

سعر الشراء: 16 جنيها.

سعر البيع: 16.10 جنيه.

2- بنك مصر:

سعر الشراء: 16 جنيها.

سعر البيع: 16.10 جنيه.

3- بنك قناة السويس:

سعر الشراء: 16 جنيها.

سعر البيع: 16.10 جنيه.

4- البنك العربي الأفريقي الدولي:

سعر الشراء: 16 جنيها.

سعر البيع: 16.10 جنيه.

5- بنك عودة:

سعر الشراء: 16 جنيها.

سعر البيع: 16.10 جنيها.

6- بنك التعمير والإسكان:

سعر الشراء: 16 جنيها.

سعر البيع: 16.10 جنيه.

7- بنك التجاري الدولي:

سعر الشراء: 15.98 جنيه.

سعر البيع: 16.08 جنيه.

8- بنك الإسكندرية:

سعر الشراء: 15.98 جنيها.

سعر البيع: 16.08 جنيها.

9- بنك كريدي أجريكول:

سعر الشراء: 16.04 جنيه

سعر البيع: 16.14 جنيه.

10- بنك البركة:

سعر الشراء: 16.05 جنيه

سعر البيع: 16.15 جنيه.

11- المصرف المتحد:

سعر الشراء: 15.98 جنيه

سعر البيع: 16.08 جنيه.

12- بنك HSBC:

سعر الشراء: 15.99 جنيه

سعر البيع: 16.09 جنيه.

13- البنك الأهلي الكويتي:

سعر الشراء: 15.99 جنيه

سعر البيع: 16.09 جنيه.

14- البنك المصري الخليجي:

سعر الشراء: 16.03 جنيه

سعر البيع: 16.13 جنيه.

15- بنك التنمية الصناعية:

سعر الشراء: 15.97 جنيه

سعر البيع: 16.07 جنيه.

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