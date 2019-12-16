"هيرميس" تتوقع استقرار أسعار الدولار أمام الجنيه خلال العام المقبل

كتبت- ياسمين سليم:

توقع تقرير لبنك الاستثمار هيرميس، استقرارًا بشكل كبير لسعر الجنيه المصري أمام الدولار خلال العام المقبل.

وقال البنك في مذكرة بحثية عن توقعات العام الجديد "نتوقع استقرارًا بشكل كبير للجنيه أمام الدولار، مع التحيز قليلًا لإمكانية التراجع".

ويتوقع هيرميس أن يبلغ متوسط سعر الدولار في العام المالي الجاري 16.23 جنيه، على أن يرتفع متوسط السعر في العام المالي المقبل الذي سيبدأ في يوليو 2020 إلى 16.55 جنيه.

وينتهي العام المالي في نهاية يونيو من كل عام.

وشهد سعر الدولار أمام الجنيه تراجعا ملحوظا في البنوك منذ بداية العام الجاري، لينخفض بنحو 181 قرشا، بنسبة 10.1%، حيث وصل متوسط السعر في البنوك إلى 16.05 جنيه للشراء، و16.15 جنيه للبيع، بحسب بيانات البنك المركزي.

وتوقعت بنوك استثمار ومصرفيون في تقرير سابق نشره مصراوي أن تشهد أسعار الدولار استقرارا نسبيا أمام الجنيه لتدور حول مستوى يتراوح بين 16 و16.5 جنيه خلال العام المقبل.

وتأتي هذه التوقعات بعد أن شهد العام الحالي تراجعا ملحوظا للدولار مسجلا أكبر انخفاض سنوي في السنوات الثلاث الأخيرة، وذلك بعد قفزة كبيرة بعد تحرير سعر الصرف في نوفمبر 2016.

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