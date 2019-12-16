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بنك تنمية الصادرات يدشن مقرا جديدا بالعاصمة الإدارية بتكلفة مليار جنيه

12:16 م الإثنين 16 ديسمبر 2019
بنك تنمية الصادرات يدشن مقرا جديدا بالعاصمة الإدارية بتكلفة مليار جنيه

ميرفت سلطان

كتبت- منال المصري:

كشفت ميرفت سلطان رئيس البنك المصري لتنمية الصادرات، عن أن البنك يعمل حاليًا على بناء مقر جديد له في العاصمة الإدارية الجديدة، يقع على مساحة 600 متر، بتكلفة تبلغ مليار جنيه.

وقالت ميرفت سلطان، في حوار مع مصراوي ينشر لاحقًا، إن البنك يخطط لإطلاق بين 9 و10 فروع جديدة خلال العام المالي المقبل، ليصل إجمالي الفروع إلى 49 فرعا، مقابل 39 فرعا حاليا على أن يزيد العدد إلى 58 فرعا في نهاية يونيو 2022.

وأضافت أن البنك يعمل حاليا أيضا على بناء فندق ثانٍ، بجانب فندق "أوبروي" الذي يملكه في منطقة سهل حشيش بالبحر الأحمر.

بنك تنمية الصادرات ميرفت سلطان العاصمة الإدارية

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