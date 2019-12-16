أسعار النفط تتراجع بفعل ضبابية الاتفاق التجاري الأمريكي الصيني

القاهرة- وكالات:

تراجعت أسعار النفط، اليوم الاثنين، عن أعلى مستوياتها في نحو ثلاثة أشهر الذي سجلته الأسبوع الماضي مع تطلع المستثمرين إلى مزيد من الوضوح بشأن اتفاق التجارة بين الولايات المتحدة والصين المتوقع أن يعزز التدفقات بين أكبر اقتصادين في العالم، بحسب وكالة رويترز.

وبحلول الساعة 0729 بتوقيت جرينتش، كانت العقود الآجلة لخام برنت منخفضة 10 سنتات بما يعادل 0.2% إلى 65.12 دولار للبرميل.

وهبط خام غرب تكساس الوسيط عشرة سنتات أو 0.2% أيضا إلى 59.97 دولار للبرميل.

وقال مايكل مكارثي، كبير محللي السوق في سي.ام.سي ماركتس، "يبدو أن الأسعار في السوق أصبحت تتضمن بالكامل اتفاق تجارة المرحلة 1، ولذا سنحتاج إلى أخبار جديدة إذا كان لنا أن نخترق مستوى المقاومة الماثل أمامنا".