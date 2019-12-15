إجراء المقابلة بأماكن عامة.. أوليكس تقدم نصائح للشراء والبيع عبر الإنترنت

كتب- علاء حجاج:

أطلقت شركة أوليكس للإعلانات المبوبة حملة لتوعية مستخدمي منصات التجارة الإلكترونية بإجراءات السلامة والاحتياطات التي يجب إتباعها عند بيع أو شراء المنتجات.

وقالت دينا جبران مدير عام أوليكس مصر، إن الحملة تهدف للحفاظ على أمن وسلامة مستخدمي منصات التجارة الإلكترونية لتوفير أقصى درجات الأمان للمستخدمين في وقت يشهد فيه قطاع التجارة الإليكترونية في مصر طفرة كبيرة.

وأضافت جبران في بيان صحفي اليوم الأحد أن الشركة بدأت إلزام المشترين عبر منصتها بتسجيل أرقام هواتفهم المحمولة الموثقة كإجراء احترازي يهدف لزيادة إجراءات التأمين.

وبحسب مدير الشركة فإن هذا الإجراء يتم تطبيقه بشكل تدريجي على جميع فئات البيع على أوليكس.

وقدمت أوليكس عددًا من النصائح الهامة للمشترين عبر الإنترنت وهي ضرورة إجراء المقابلة في مكان عام ومعروف مثل المولات التجارية ومحطات المترو والوقود، واصطحاب المستخدم مرافق عند مقابلة البائع أو المشتري.

وتنصح أولكس بعدم إتمام المقابلة في مواعيد متأخرة أو أماكن مظلمة أو مهجورة بالإضافة إلى إلغاء العملية حال طلب البائع أو المشتري تغيير المكان أكثر من مرة أو قام بالإتصال من أرقام هواتف مختلفة.

كما نصحت الشركة المستخدمين باصطحاب المتخصصين في حال لم يكونوا على معرفة كاملة بالمنتج للتأكد من صلاحيته وكفاءته بشكل سليم، وضرورة وجود مرافق حال كانت البضاعة المعروضة موجودة بالمنزل.

كذلك طالبت الشركة المشترين بالتأكد من منطقية سعر المنتج قبل شرائه مقارنة بسعر السوق ونصحت بعدم إتمام صفقة الشراء حال كان السعر بعيدًا جدًا عن المتعارف عليه بالسوق.

وتعتبر مجموعة أوليكس شركة رائدة في مجال التكنولوجيا وتُشغّل شبكة من منصات الإعلانات المبوّبة الإلكترونية الرائدة في أكثر من 45 دولة حول العالم.