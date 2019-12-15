ارتفاع البصل والملوخية.. أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور اليوم

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفعت أسعار البصل والملوخية بين 50 قرشا وجنيه، خلال تعاملات اليوم الأحد، في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بمستوياتها أمس.

وتراوح سعر كيلو البصل بين 5 و7 جنيهات، وسعر كيلو الملوخية بين 4 و5 جنيهات.

واستقرت أسعار عدد من أصناف الفاكهة خلال تعاملات اليوم، وفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

ويرصد مصراوي أسعار الجملة اليوم السبت لأهم الخضروات والفاكهة، كما وردت على الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 1.5 و3.5 جنيه.

البطاطس بين 4 جنيهات و6.5 جنيه.

البصل بين 5 و7 جنيهات، بزيادة جنيه.

الكوسة بين 5 و7 جنيهات.

الفاصوليا بين 4 و6 جنيهات.

الباذنجان البلدي بين 2 و3.5 جنيه.

الفلفل الرومي البلدي بين 3 جنيهات و5.5 جنيه.

الفلفل الحامي البلدي بين 2.5 جنيه و4 جنيهات.

الملوخية بين 4 و5 جنيهات، بزيادة 50 قرشا.

الخيار البلدي بين 3 جنيهات، و4.5 جنيه.

القلقاس بين 4 و7 جنيهات.

أسعار الفاكهة:

البرتقال بلدي بين 1.5 و2.5 جنيه.

البرتقال سكري بين 1.5 و2.5 جنيه.

البرتقال أبو سرة بين 2 جنيه و3 جنيهات.

اليوسفي بين 1.5 جنيه و4 جنيهات.

الجوافة بين 5 و7 جنيهات.

الرمان بين 4 و8 جنيهات.

الليمون البلدي بين 7 جنيهات و11 جنيها.