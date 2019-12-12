تفاصيل باقات الإنترنت المنزلي الجديدة.. والتطبيق إجباري أول يناير (فيديوجرافيك)

كتب- مصطفى عيد:

تبدأ الشركة المصرية للاتصالات نقل كل عملائها على باقات الإنترنت المنزلي الجديدة مع بداية العام الجديد، وهي الباقات التي بدأت تطبيقها اختياريا في يوليو الماضي، وذلك بعد انتهاء العمل بالباقات التقليدية بالسرعات القديمة مع نهاية الشهر الجاري.

ويرصد مصراوي في الفيديوجرافيك التالي أبرز تفاصيل تطبيق الباقات الجديدة على كل العملاء في يناير، وأنواعها، وأسعارها، وأهم شروطها.

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