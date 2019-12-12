الملا: تراجع استهلاك الوقود إلى 31 مليون طن العام الماضي بعد إصلاح هيكل الأسعار

كتب- مصطفى عيد:

قال طارق الملا وزير البترول، إن الاستهلاك المحلي من المنتجات البترولية انخفض إلى 31 مليون طن في العام المالي السابق، مقابل 39 مليون طن في عام 2015-2016، بحسب بيان من وزارة البترول اليوم الخميس.

وأضاف الملا، خلال جولة تفقدية لحقل ظهر للغاز الطبيعي بالبحر المتوسط، يرافقه وفد من أعضاء البرلمان، أن واردات مصر من المنتجات البترولية انخفضت أيضا إلى 12 مليون طن في عام 2018-2019 مقابل 16 مليون طن في عام 2015-2016.

وأرجع الوزير تراجع استهلاك واستيراد المنتجات البترولية إلى تطبيق برنامج الدولة لإصلاح هيكل تسعير المنتجات البترولية، وإزالة التشوهات السعرية.

ونفذت مصر برنامجا للإصلاح الاقتصادي خلال السنوات الثلاثة الأخيرة تضمن إجراءات لرفع الدعم عن أغلب المواد البترولية، وبيعها بسعر التكلفة، وهو تم استكماله ببعض هذه المواد في يوليو الماضي.

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