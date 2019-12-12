بنك التنمية الأفريقي يخطط لضخ 500 مليون دولار في مصر العام المقبل (حوار)

كتبت- منال المصري:

قالت مالين بلومبرج المدير الأقليمي لبنك التنمية الأفريقي بمصر، إن البنك يخطط لضخ 500 مليون دولار لمصر العام المقبل لتمويل مشروعات تنموية مختلفة.

وأضافت بلومبرج، في حوار لمصراوي، أن البنك ضخ تمويلات في مصر بنحو 7 مليارات دولار منذ بدء التعامل بين الجانبين في 1974، مشيرة إلى أن البنك يركز على تمويل مشروعات البنية التحتية مثل الصرف الصحي والزراعي، والكهرباء، والطاقة الجديدة والمتجددة، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وخلق فرص العمل للشباب والمرأة.

وإلى نص الحوار:

- كم تبلغ حجم المحفظة القائمة لمصر حاليا والمبلغ المستهدف ضخه العام المقبل؟

تبلغ حجم المحفظة القائمة 3 مليارات دولار في القطاعات المختلفة، ونستهدف ضخ 500 مليون دولار لمصر في العام المقبل.. هذا يأتي استكمالا لما بدأناه مع مصر منذ عام 1974، حيث موّلنا أكثر من 100 مشروع تنموي باستثمارات نحو 7 مليارات دولار.

- ما هي المشروعات التي يركز عليها البنك في مصر؟

يركز البنك على تمويل مشروعات البنية التحتية مثل الصرف الصحي، والصرف الزراعي، والكهرباء، والطاقة الجديدة والمتجددة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى خلق المزيد من فرص العمل للشباب والمرأة والذي يعد مطلبًا مجتمعيًّا أساسيًّا في مصر والقارة الأفريقية في ظل الزيادة السكانية المطردة، إلى جانب محاور التعليم والطاقة.

نركز أيضًا على تحسين مشاريع الصرف الصحي في مصر، وبدأنا تمويل إنشاء محطتين كبيرتين بالجبل الأصفر وأبورواش لخدمة نحو 20 مليون مواطن بالقاهرة الكبرى، كما نركز على الصرف الصحي في الصعيد، خاصة الأقصر، حيث رصدنا 130 مليون دولار لتنفيذ مشروع الصرف في الصعيد.

- كم تبلغ نسبة تمويل القطاع الخاص من إجمالي حجم المحفظة؟

يستحوذ القطاع الخاص على نسبة 10% من إجمالي محفظة البنك الحالية بمصر بما يعادل 300 مليون دولار، ويعد القطاع الخاص شريكا رئيسيا لتحقيق التنمية، ومولنا 30% من تكلفة مشروع الطاقة الشمسية في محطة بنبان بأسوان بالتعاون مع القطاع الخاص.

كما نتعاون مع الحكومة المصرية في تنفيذ المشروعات المختلفة التي تساهم في تحسين الخدمات الأساسية للأفراد

ونعمل حاليا مع القطاع الخاص ووزارة التعليم العالي لتوفير فرص العمل، حيث نعمل على إنشاء جامعة تكنولوجية جديدة لتخريج شباب تلبية سوق العمل بخبرات فنية.

- ما آخر التمويلات الموجهة من البنك إلى مصر؟

وافق البنك على ضخ 1.5 مليار دولار لأربع شركات مصرية تعمل في قطاع الصناعة والزراعة، وشركتين في مجال الطاقة المتجددة وذلك خلال منتدى الاستثمار في جوهانسبرج في نوفمبر الماضي.

- ما تقييمكم لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري؟

من الواضح نجاح مصر فى تحقيق أهداف البرنامج، في قطاع الكهرياء، ونحن نعمل مع الحكومة في عملية الإصلاحات الهيكلية، كما نعمل مع البنك المركزي على تمويل المشروعات التنموية والبنوك التجارية، وهناك اهتمام من مسؤولى المركزي لتطبيق التكنولوجيا المالية، وتعزيز الشمول المالي.

- ما دور البنك في دعم منطقة التجارة الحرة الأفريقية؟

نشارك في تمويل مقر منطقة التجارة الحرة في أوكرانيا، ونعمل على تعزيز التجارة بين الدول الأفريقية عبر برامج تمويلية مختلفة، وتوفير ضمانة مخاطر التجارة إلى الدول الأفريقية.

- هل تنوون التعامل مع البنوك المصرية في إطار دعم التجارة الأفريقية؟

نبحث حاليا توفير خطوط ائتمانية بالتعاون مع البنوك التجارية المصرية لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والزراعة، كذلك نهتم بالداخل المصري، ونبحث إطلاق عدد من المبادرات، ونخطط لإطلاق منصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لمساعدتها على النمو خاصة للمرأة والشباب بالصعيد.

وندعم أيضًا مشروعات تبادل النفايات الصناعية بقطاعات الحرف اليدوية والأثاث والمنتجات العضوية والمنسوجات، والدواجن بمحافظة الفيوم، وذلك عن طريق مجموعة من المنح التى تبلغ ميلوني يورو لكل مشروع.

كما يعمل البنك على توفير دعم مالي وفني لمبادرات ريادة الأعمال.

- بعد زيادة رأسمال البنك ما خطتكم لدعم الدول الأفريقية؟

تتمثل أولويات البنك الخمس تجاه أفريقيا لتحسين مستوى المعيشة، دعم الصناعة والغذاء والطاقة والبنية التحتية وتحقيق التكامل بين الدول، وانطلاقا من مصر، فنحن نعمل على زيادة التعاون المتبادل بين مصر وكافة الدول الأفريقية التي يمكن أن تستفيد من الخبرات المصرية.