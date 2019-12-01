"حديد عز" تعلن أسعار منتجاتها مع بداية شهر ديسمبر

كتبت- منار الرخ:

أعلنت شركة حديد عز، أسعار منتجاتها لشهر ديسمبر، والتي بدأ تطبيقها اعتبارا من اليوم الأحد، وهي عند نفس مستوياتها قبل الإعلان الجديد، بحسب ما قاله خالد الدجوي، رئيس شركة الماسية لتجارة الحديد والصلب، لمصراوي.

وقال الدجوي، لمصراوي، إن عز أخطرت الوكلاء، بتثبيت سعر طن حديد التسليح عند 10570 جنيها، تسليم أرض المصنع، وهو نفس مستواه بنهاية نوفمبر الماضي.

ورفعت شركة حديد عز سعر الطن بنحو 400 جنيه خلال نوفمبر الماضي مقارنة بمستواه في أول الشهر الماضي ليصل إلى 10570 جنيها، تسليم أرض المصنع، بحسب خالد الدجوي، رئيس شركة الماسية لتجارة الحديد والصلب، لمصراوي.

وتوقع الدجوي استقرار أسعار منتجات باقي مصانع الحديد خلال شهر ديسمبر الجاري، مقارنة بما كانت عليه نهاية نوفمبر، وذلك مع استقرار أسعار الخامات عالميا.

ويعاني سوق الحديد من حالة ركود كبيرة، وانخفضت أسعاره بنحو ألف جنيه في الفترة الأخيرة، مع انخفاض أسعار البليت العالمية وخفض سعر الغاز، قبل أن يعود للصعود من جديد.