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غرفة أسوان تنظم معرضا للمنتجات بالمحافظة في يناير المقبل

04:16 م الأحد 01 ديسمبر 2019
غرفة أسوان تنظم معرضا للمنتجات بالمحافظة في يناير المقبل

غرفة أسوان التجارية

كتبت- منار الرخ:

أعلن محمد أبو القاسم رئيس غرفة اسوان التجارية، تنظيم معرض للمنتجات الأسوانية، والحرفية، والبيئية، والأجهزة، والأدوات المنزلية في شهر يناير المقبل، وذلك تزامنا مع العيد القومي للمحافظة.

وقال رئيس الغرفة في بيان لها اليوم الأحد، إن الغرفة ستساهم في المعرض عبر توفير الأرض بالمجان لجميع العارضين من التجار.

وأضاف أن الهدف من المعرض هو توفير المواطنين لاحتياجاتهم داخل المعرض، والتخفيف من الأعباء المعيشية عن كاهل الأسر الأسوانية، من خلال بيع كافة السلع بأسعار تنافسية وأقل من أسعار الأسواق المحلية.

وذكر أبو القاسم أن المعرض يساهم بشكل مباشر في محاربة الغلاء، وتحقيق التوازن المطلوب في الأسعار في ظل توفيره للسلع الغذائية، والاستهلاكية، والأساسية لمحدودي الدخل، والأسر الأكثر احتياجا، بحسب البيان.

غرفة اسوان التجارية معرض للمنتجات الأسوانية الأدوات المنزلية

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