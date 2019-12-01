"IDEMIA" الفرنسية تنوي ضخ استثمارات جديدة ومضاعفة موظفيها بمصر

كتب- علاء حجاج:

قال وليد فؤاد، المدير الإقليمي لمجموعة IDEMIA بالشرق الأوسط ومدير عام فرع الشركة بمصر، إن الشركة تستهدف ضخ مزيد من الاستثمارات في السوق المصري خلال الفترة الحالية، نظرا لتوسعات الشركة داخل مصر، فضلا عن استغلال الكوادر البشرية المصرية المدربة في تقديم خدمات الشركة للدول المجاورة بالمنطقة.

وأضاف فؤاد خلال مشاركته في معرض "كايرو أي سي تي" اليوم الأحد أن الشركة ستركز خلال الفترة المقبلة على مضاعفة حجم أعمالها داخل مصر ونشر حلولها وخدماتها داخل القطاعين الحكومي والخاص، بجانب ضخ استثمارات جديدة مباشرة وغير مباشر، ومضاعفة عدد العاملين داخل فرعها بمصر.

وتركز IDEMIA على مجموعة من الحلول الخاصة بالقطاع البنكي، منها الكارت الذكي، اعتمادا على البصمات الحيوية التي تضمن صد أي محاولات للتزوير أو الاحتيال ما يمنحه أعلى درجات الأمان.

وتشارك الشركة في معرض القاهرة الدولي للتكنولوجيا Cairo ICT للعام الخامس على التوالي، المقام الفترة من 1 إلى 4 ديسمبر الجاري بقاعة مصر للمعارض الدولية تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وتستعرض الشركة خلال مشاركتها حلول الهوية الرقمية التي تتميز فيها الشركة عالميا ومحليا وذلك في جناحها بقاعة الحكومات، بجانب استعراض حلول الخدمات الحكومية والخدمات المالية، أما الجناح الثاني فيوجد داخل القاعة المخصصة لشركات الأمن والدفاع والسلامة DSS.

وترتكز حلول الهوية الرقمية التي تقدمها مجموعة IDEMIA على تطبيقات تحديد الهوية اعتمادا على قواعد البيانات الموحدة، وكذلك تطبيقات التعرف على بصمة الوجه والعين، وتطبيقات التحقق من هوية المواطن مثل جهاز القارئ الآلي الذي يتم الاعتماد عليه الآن في عملية الانتخابات داخل عدة دول حول العالم.

كما تستعرض الشركة حلول تعقب المجرمين، والتي تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي والتعرف على بصمة الوجوه، وهي تقنيات فرنسية تعتمد عليها غالبية الجهات الأمنية على مستوى العالم.

بجانب ذلك، تركز IDEMIA على استعراض حلول النقل الذكي والمرور، والتي تضمن تزويد الحكومات بمنظومات مرورية فائقة التطور تضمن تحسين جودة حياة المواطنين.

كما تستعرض الشركة حلولها الموجهة للمدن والمباني الذكية والمطارات والمنافذ الحدودية والتي تضمن تيسير عملية الدخول والخروج من البلاد عبر تقنيات التحقق من الهوية بشكل إلكتروني بيومتري باستخدام تطبيقات البوابات الإلكترونية E-Gate و الجوازات الإلكترونية E-Visa.